PARADISE : Un scam à la The Day Before ? Les indices sont accablants

Vendu comme un mélange de GTA et des Sims, très ambitieux, PARADISE pourrait finalement être qu'un scam, comme l'indiquent les différents points.
PARADISE
a été annoncé il y a quelques semaines par le biais d'une vidéo, assez énigmatique, mais surtout très ambitieuse, avec un soutien affiché par Epic Games Store. Or, après un peu de recul et d'analyse, PARADISE a tout de la belle arnaque, à la manière d'un The Day Before, mais en étant encore plus agressif.
PARADISE le nouveau The Day Before ?
Directement vendu comme le concurrent de GTA 6
, en combinant des éléments de cette licence, mais aussi des Sims, la bande-annonce semblait ambitieuse. Mais en se concentrant sur les séquences du premier trailer, plusieurs éléments troublants sont à noter, discréditant le sérieux du projet
.
Deux mois après la sortie du premier trailer, les choses se sont accélérées puisque sur les réseaux sociaux, PARADISE a annoncé une sortie sur Steam et l'Epic Games Store en 2025
. Mais il est probable que ce lancement ne voit finalement pas le jour, tant les éléments mettant en doute le sérieux du projet, et sa sincérité sont nombreux.
Par exemple, comme l'explique la vidéo de Jetro, qui nous a aidés à tirer le vrai du faux de cette histoire, l'utilisation d'un nom d'un jeu vidéo (deux en l'occurrence ici) pour promouvoir le sien frôle avec l'illégalité
, tandis que la présence du logo de l'Epic Games Store induit en erreur, puisque la société n'a aucune connaissance du jeu, et ne soutient donc pas directement le projet. D'ailleurs, sur la page Epic Games Store, cette séquence a disparu du trailer (et le jeu arrivera sur Steam, ce qui éloigne toute collaboration). N'oublions pas non plus la mention « play now », alors que d'aucune manière PARADISE n'est jouable.
Mais ce n'est pas la seule utilisation trompeuse que nous pouvons voir dans les premières minutes du trailer, puisque plusieurs véhicules, dont une Lamborghini, sont présents, et il est fort possible que le studio n'ait pas les droits pour utiliser cette marque.
Dans la même idée, un plan montre le personnage devant plusieurs bâtiments, qui sont simplement des copies d'assets à la suite.
Le trailer fait également très faux dans certaines séquences, avec l'utilisation abusive de l'IA, ou en reprenant sans se cacher la mini-carte présente sur GTA 5, et sa typographie.
Au-delà de l'utilisation de l'IA pour sa bande-annonce, des marques sans l'accord et une inspiration très prononcée sur GTA, qui pourrait passer pour de la maladresse, d'autres éléments laissent penser que tout cela n'est qu'une arnaque, et de manière plus flagrante que The Day Before, comme l'utilisation des mêmes parapluies que ceux présents dans la bande-annonce de GTA 6...
Image de gauchevenant de PARADISE, celle de droite du trailer de GTA 6.
De l'ambition aux mensonges
Sur le site officiel, nous pouvions lire que PARADISE va collaborer avec de nombreux créateurs de contenu
, mondialement connus, tels que Ninja ou Pokimane, or ces derniers n'ont jamais fait la mention du jeu. Après de nombreux questionnements de la part de la communauté, le site officiel a été mis à jour et ces éléments ont mystérieusement disparu, signe supplémentaire que tout cela est étrange.
Lorsque les « photos » des développeurs étaient en ligne (elles ont aussi été supprimées), ces dernières affichaient clairement des visages conçus par l'IA, discréditant encore plus le projet. De plus, le studio, Ultra Games Limited, ne ressort nulle part, ni aucun de ses soi-disant membres.
Ces dernières heures, après de nombreuses plaintes, les choses semblent avoir changé, puisque sur la page Steam du jeu, qui vient de voir le jour, plus aucune mention de GTA 6 ni des Sims n'est faite, alors que le pitch veut simplement mettre en avant un jeu de simulation. À l'instar de The Day Before, il ne serait pas étonnant que le jeu voie le jour, mais dans un état bien différent de ce que les discours ont promis, et de ce que les bandes-annonces ont montré
. Celles-ci ont potentiellement toutes été créées par le biais de l'IA, pour vendre du rêve aux joueurs.
Deux mois après l'annonce, après un trailer qui aura mis les projecteurs sur lui, PARADISE est maintenant pointé du doigt par les joueurs. Les développeurs ont promis une session de question-réponse prochainement, mais avec l'épisode The Day Before qui est encore frais, mieux vaut ne pas avoir d'espoir quant à ce jeu.
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