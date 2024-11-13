PARADISE : Un scam à la The Day Before ? Les indices sont accablants

PARADISE : Le clone douteux de GTA 6 débarque sur Steam malgré l'interdiction des jeux blockchain par Valve

Le jeu controversé Paradise, décrit par certains comme une arnaque crypto déguisée en clone de GTA 6, s'apprête à débarquer sur Steam cette semaine, ignorant ainsi l'interdiction explicite de Valve concernant les jeux NFT et blockchain sur sa plateforme. Le jeu suscite de nombreuses inquiétudes, notamment en raison d'accusations d'escroquerie liées à sa crypto-monnaie interne, mais Valve n'a toujours pas réagi malgré les demandes répétées.