PARADISE : Du gameplay pour l'ambitieuse simulation de vie façon GTA

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 novembre 2024 à 16h25
Plus de cinq minutes de gameplay ont été publiées pour l'ambitieux projet PARADISE, une simulation de vie axée sur l'action soutenue par Epic Games.
PARADISE : Du gameplay pour l'ambitieuse simulation de vie façon GTA
Prenez les éléments des Sims, l'action d'un jeu comme GTA, ajoutez-y une pincée d'IA pour l'immersion et vous obtiendrez PARADISE. Un jeu qui, sur le papier, est très ambitieux et se veut innovant. C'est d'ailleurs l'interaction avec les PNJ qui est au cœur de la dernière vidéo.

PARADISE montre son interaction avec les PNJ

Puisque PARADISE souhaite proposer un monde bien vivant, tous les PNJ ont été pensés pour être bien plus que des passants dans la rue. Chacun a une histoire, sa personnalité et sa propre routine de travail, tandis qu'ils réagiront en temps réel à vos actions. Il sera possible d'engager la discussion avec ces personnages, pour créer de nouvelles interactions.

Les développeurs, le studio Ultra Games Limited, ont même utilisé ChatGPT pour apporter une communication vocale naturelle, qui est visible dans la bande-annonce ci-dessous, avec plusieurs échanges entre le joueur et les PNJ.

Miniature vidéo

PARADISE propose un monde vivant où le joueur devra s'établir, en travaillant et en achetant ce dont il a besoin. Il pourra également participer à diverses activités, comprenant l'utilisation d'armes à feu, le tout dans un environnement qui évolue avec le temps. Aucune date de sortie n'a été indiquée, mais le titre est soutenu par Epic Games, qui le commercialisera sur sa plateforme.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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