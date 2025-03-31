PARADISE : Le clone douteux de GTA 6 débarque sur Steam malgré l'interdiction des jeux blockchain par Valve



le 31 mars 2025 à 17h05 Publié par Florian Lelong le 31 mars 2025 à 17h05

Le jeu controversé Paradise, décrit par certains comme une arnaque crypto déguisée en clone de GTA 6, s'apprête à débarquer sur Steam cette semaine, ignorant ainsi l'interdiction explicite de Valve concernant les jeux NFT et blockchain sur sa plateforme. Le jeu suscite de nombreuses inquiétudes, notamment en raison d'accusations d'escroquerie liées à sa crypto-monnaie interne, mais Valve n'a toujours pas réagi malgré les demandes répétées.