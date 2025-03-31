PARADISE : Le clone douteux de GTA 6 débarque sur Steam malgré l'interdiction des jeux blockchain par Valve

Le jeu controversé Paradise, décrit par certains comme une arnaque crypto déguisée en clone de GTA 6, s'apprête à débarquer sur Steam cette semaine, ignorant ainsi l'interdiction explicite de Valve concernant les jeux NFT et blockchain sur sa plateforme. Le jeu suscite de nombreuses inquiétudes, notamment en raison d'accusations d'escroquerie liées à sa crypto-monnaie interne, mais Valve n'a toujours pas réagi malgré les demandes répétées.
Paradise : un jeu polémique qui cache une crypto controversée
Le titre, développé par Ultra Games
, promet une expérience ressemblant fortement à Grand Theft Auto
: courses en voiture, fusillades et exploration dans une ville ensoleillée.
Cependant, derrière cette apparente normalité, Paradise intègre une crypto-monnaie appelée $PAR
, fonctionnant via une application tierce. Selon certains joueurs, il serait même impossible de récupérer les fonds investis, laissant planer des accusations d'arnaque.
Le jeu aurait déjà attiré l'attention de nombreux joueurs : il figurerait dans le top 200 des jeux les plus attendus sur Steam, bien que certains utilisateurs ignorent probablement la réalité de son modèle économique douteux.
Paradise a multiplié les polémiques ces derniers mois :
- Utilisation frauduleuse du nom de streamers populaires tels que Ninja et Pokimane dans ses campagnes marketing,
- Exploitation d'assets graphiques issus d'Unreal Marketplace de manière excessive et maladroite,
- Usage non autorisé de marques comme Lamborghini dans ses trailers promotionnels,
- Adresses de sociétés fictives à Hong Kong, masquant une localisation réelle à Tbilissi, en Géorgie, connue pour ses scandales de fraudes blockchain.
Ces multiples alertes ont poussé plusieurs vidéastes et journalistes à mener des enquêtes approfondies sur le studio responsable du jeu, découvrant ainsi des informations particulièrement inquiétantes.
Valve reste silencieux malgré sa politique officielle anti-blockchain
Valve avait pourtant pris une position claire dès 2021 en bannissant explicitement tous les jeux utilisant des NFT ou intégrant des cryptomonnaies sur Steam. Cependant, les développeurs de Paradise ont habilement modifié leur page Steam
, retirant progressivement toutes les mentions directes aux cryptomonnaies et aux NFT pour contourner l'interdiction.
Jusqu'ici, Valve n'a toujours pas répondu aux multiples sollicitations visant à éclaircir cette contradiction flagrante, laissant planer un doute sur la rigueur avec laquelle le géant américain applique ses propres règles.
Epic Games Store également concerné par Paradise
Le jeu sera également lancé sur l'Epic Games Store
sous le nom de Paradise XRPL
, avec une présentation assumée autour des NFT et de sa crypto-monnaie intégrée. Selon les développeurs, l'utilisation du crypto-token serait une « amélioration
» pour les transactions entre joueurs et l'accès à des contenus exclusifs, malgré les controverses.
Epic Games n'a pas non plus encore répondu aux demandes d'éclaircissements concernant cette autorisation étonnante, alors même que Paradise avait déjà été temporairement retiré puis remis en ligne.
Des risques pour les joueurs face à cette possible escroquerie
Même si les développeurs affirment sur leur site officiel que les versions consoles et Steam ne contiendront pas directement la crypto-monnaie, rien ne les empêcherait d'inciter indirectement les joueurs à télécharger une application externe leur permettant d'investir dans le $PAR
, exposant potentiellement les utilisateurs à une fraude.
Certains vidéastes reconnus ont déjà pointé plusieurs affirmations mensongères sur le site des développeurs, notamment à propos de leur utilisation abusive de la carte de GTA 5, ou bien d'autres assets de la franchise, prétendument libre de droits.
Le calme avant la tempêtre du 2 avril
À l'heure où Paradise s'apprête à sortir en accès anticipé ce 2 avril
, les joueurs attendent des explications de Valve. Laisser ce jeu potentiellement frauduleux prospérer sur Steam remet en cause la crédibilité même des règles de la plateforme, censée protéger ses utilisateurs.
En attendant, Paradise continue son chemin vers une sortie qui s'annonce particulièrement controversée, avec tous les risques que cela implique pour les joueurs non avertis.
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davidd