Papers, Please arrive en août sur smartphones

Papers, Please est sorti en 2013 sur PC et iPad. Près de 10 ans après sa sortie officielle sur les plateformes citées précédemment, le titre s'apprête à débarquer sur mobiles. En effet, le créateur de Papers, Please, Lucas Pope, a récemment indiqué que lÀ propos de ce portage, nous savons qu'il sera payant et que la version iPad bénéficiera d'une mise à jour gratuite, à la même date. Ainsi, dès le 5 août, Papers, Please se rendra disponible sur l'Apple Store et sur Google Play Store, pour smartphones. Pour le moment, nous ne connaissons pas le tarif de ces versions. À titre d'indicatif, la version PC du soft est vendue pour 8,99 €, sur la plateforme Steam.Pour rappel, dans Papers, Please, les joueurs et les joueuses incarnent un agent de l'immigration d'Arstotzka, un pays fictif, devant contrôler le flux de personnes se présentant et désirant pénétrer sur le territoire arstotzke. À sa sortie officielle, Papiers, Please avait reçu de très bonnes notes de la part de la presse spécialisée et son score Metacritif est de 85. De plus, le jeu de Lucas Pope a reçu plusieurs distinctions et récompenses : « Meilleur jeu de 2013 » selon The New Yorker ou encore Wired Magazine, pour ne citer que ces exemples.