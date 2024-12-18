Pacific Drive va avoir le droit à une série TV

Le jeu de survie Pacific Drive, d'Ironwood Studios, va bénéficier d'une adaptation, et plus précisément d'une série TV.

Une série TV sur Pacific Drive est prévue

James Wan‘s Atomic Monster production company has acquired the rights to develop Game Award-nominated indie title “Pacific Drive” into a TV series.https://t.co/wssFMopNrc — Variety (@Variety) December 17, 2024

PC Édition Standard → 8,19 € au lieu de 30 €, soit 73 % de réduction. Édition Deluxe → 16,17 € au lieu de 35 €, soit 54 % de réduction.



Sorti en février 2024, le jeu d'action-aventure et surtout de survie d'Ironwood Studios,, a su plaire à de nombreux joueurs et joueuses. Ces derniers seront, très certainement, ravis d'apprendre qu'Il y a très peu de temps, les journalistes du site Variety ont annoncé la nouvelle :. En effet, la société de production Atomic Monster, de James Wan, possède à présent les droits pour produire une série téléviséeD'après les informations dévoilées, Michael Clear et Rob Hackett, avec Jeff Ludwig (de The Menagerie Productions) sont les producteurs exécutifs de ce projet d'adaptation. Le réalisateur n'est pas encore connu. À l'heure actuelle, aucune information concernant la plateforme sur laquelle la série sera disponible n'a été dévoilée. Nul doute que nous en saurons plus en 2025.Rappelons que, qui est catégorisé comme un « road-like », nous invite à parcourir la Zone d'Exclusion Olympique à bord de notre voiture, qui peut être personnalisée et améliorée en échange de ressources préalablement collectées. Évidemment, cet endroit spécial recèle de dangers surnaturels et de diverses anomalies, qui mettront des bâtons dans les roues des joueurs. L'objectif principal étant de découvrir « le mystère qui se cache derrière la Zone d'Exclusion Olympique, un site de recherches abandonné en plein milieu de la région nord-ouest du Pacifique ».est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5 et PC. Si vous souhaitez acheter le titre, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC, et ce selon diverses éditions :