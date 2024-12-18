Pacific Drive va avoir le droit à une série TV

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 décembre 2024 à 11h57
Le jeu de survie Pacific Drive, d'Ironwood Studios, va bénéficier d'une adaptation, et plus précisément d'une série TV.
Pacific Drive va avoir le droit à une série TV
Sorti en février 2024, le jeu d'action-aventure et surtout de survie d'Ironwood Studios, Pacific Drive, a su plaire à de nombreux joueurs et joueuses. Ces derniers seront, très certainement, ravis d'apprendre qu'une série TV basée sur Pacific Drive va voir le jour.

Une série TV sur Pacific Drive est prévue

Il y a très peu de temps, les journalistes du site Variety ont annoncé la nouvelle : Pacific Drive va s'offrir une adaptation, notamment une série TV. En effet, la société de production Atomic Monster, de James Wan, possède à présent les droits pour produire une série télévisée Pacific Drive.

D'après les informations dévoilées, Michael Clear et Rob Hackett, avec Jeff Ludwig (de The Menagerie Productions) sont les producteurs exécutifs de ce projet d'adaptation. Le réalisateur n'est pas encore connu. À l'heure actuelle, aucune information concernant la plateforme sur laquelle la série sera disponible n'a été dévoilée. Nul doute que nous en saurons plus en 2025. 
Rappelons que Pacific Drive, qui est catégorisé comme un « road-like », nous invite à parcourir la Zone d'Exclusion Olympique à bord de notre voiture, qui peut être personnalisée et améliorée en échange de ressources préalablement collectées. Évidemment, cet endroit spécial recèle de dangers surnaturels et de diverses anomalies, qui mettront des bâtons dans les roues des joueurs. L'objectif principal étant de découvrir « le mystère qui se cache derrière la Zone d'Exclusion Olympique, un site de recherches abandonné en plein milieu de la région nord-ouest du Pacifique ».

Miniature vidéo

Pacific Drive est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5 et PC. Si vous souhaitez acheter le titre, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC, et ce selon diverses éditions :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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