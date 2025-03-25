Pacific Drive se prépare à accueillir sa mise à jour la plus importante

En avril, préparez-vous à reprendre le volant pour découvrir le contenu de la quatrième extension de Pacific Drive, baptisée Endless Expeditions.
Depuis ses débuts en février 2024, Pacific Drive
a eu droit à 3 mises à jour majeures, chacune amenant son lot de nouvelles zones à explorer et de fonctionnalités inédites. Mais le titre où votre voiture est votre outil de survie va avoir droit à une quatrième mise à jour importante. Dévoilée dans une vidéo mise en ligne le 25 mars 2025, Endless Expeditions
devrait combler les habitués de la première heure car elle va marquer l'arrivée d'une fonctionnalité très attendue.
Des nouveautés en pagaille intégrées à Pacific Drive dans quelques jours
Comme son nom le suggère, Endless Expeditions ajoute à Pacific Drive la possibilité de partir à l'aventure dans de toutes nouvelles expéditions.
Les excursions en question permettront d'obtenir des récompenses uniques. Pour les récupérer, il faudra faire face à de nombreux dangers et à des routes périlleuses. En complément, cette mise à jour permettra aux joueurs de personnaliser leur garage avec de nouveaux éléments cosmétiques, d'écouter de nouvelles musiques à la radio, de profiter de systèmes de spawn améliorés, d'outils perfectionnés
et plus encore.
Mais une nouveauté majeure va donner le sourire aux conducteurs : l'option « Suspendre la partie ».
Que votre voiture soit sur une route boueuse ou en plein saut, vous pourrez arrêter le temps et quitter le jeu sans perdre votre progression. Le jeu reprendra automatiquement là où la voiture se trouvait quand l'option a été activée. Ce petit ajout va faciliter le quotidien des joueurs et rendre l'exploration de la Zone d'Exclusion Olympique moins contraignante.
La mise à jour Endless Expeditions sera déployée dans Pacific Drive le 3 avril prochain.
Si vous souhaitez la découvrir, sachez que le titre est disponible sur plusieurs plateformes de jeu (à savoir sur PS5 et PC) et que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC, et ce selon diverses éditions :
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