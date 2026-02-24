Blizzard officialise Overwatch Rush, son tout nouveau jeu mobile, en vidéo

Évoquée depuis 2024, l'arrivée d'un titre Overwatch sur supports mobiles alimentait de nombreuses rumeurs. Mais Blizzard vient d'officialiser le projet avec un nom et une première vidéo.
Jusqu'à présent, Overwatch (anciennement Overwatch 2
) n'était pas disponible sur les appareils iOS et Android. Mais Blizzard travaille depuis plusieurs années sur le développement d'un opus mobile lié à la licence. En octobre 2024, Jason Schreier confiait dans l'un de ses ouvrages qu'un tel projet était en cours de développement sans donner plus de précisions.
Si beaucoup pensaient alors qu'il s'agissait d'un portage, Blizzard a officiellement levé le voile sur ce mystère le 24 février 2026. Overwatch va bien arriver sur mobile prochainement, mais sous la forme d'un tout nouveau jeu « développé par une équipe de Blizzard dédiée et distincte de l'équipe 4 ».
Découvrez une toute nouvelle manière de jouer à Overwatch sur mobile
Dans un communiqué de presse, Blizzard a donc officiellement dévoilé Overwatch Rush
, une nouvelle épopée prenant place dans l'univers de la célèbre ligue. Contrairement au titre d'origine, Rush ne proposera pas un gameplay en vue FPS mais en vue de dessus, à la manière d'un League of Legends: Wild Rift
.
Pour accompagner cette annonce, une vidéo montrant une partie test a été mise en ligne. S'il est précisé qu'il s'agit d'extraits de l'une des premières étapes de développement, les joueurs peuvent avoir un aperçu concret de gameplay. Cette nouvelle manière de jouer proposera des contrôles simplifiés avec la direction du personnage sur la gauche et des boutons de compétence sur la droite de l'écran
.
Une date de sortie a-t-elle été annoncée pour Overwatch Rush ?
En complément de cette première partie en vidéo, Overwatch Rush s'est dévoilé au travers de quelques captures, mentionnant notamment la présence de skins pour personnaliser vos héros.
Mais la question qui brûle les lèvres des fidèles de la franchise est la suivante : quand sera-t-il possible de jouer ou de tester le titre ?
Pour l'heure, Overwatch Rush est encore en cours de développement et aucune date de bêta ou de lancement n'a été communiquée par Blizzard.
Le communiqué précise d'ailleurs que « bien qu'il reste beaucoup de travail à faire, nous avons hâte de voir comment les éléments déjà proposés seront accueillis, et d'entendre vos retours pour savoir sur quoi nous devrions nous concentrer lors des prochaines étapes
».
Alors, que pensez-vous de ces premières images d'Overwatch Rush et avez-vous hâte de le découvrir ? Partagez votre avis dans l'espace commentaires juste en dessous !
commentaire (1)
Étrange.... À voir ce que ça peut donner