Blizzard officialise Overwatch Rush, son tout nouveau jeu mobile, en vidéo

Évoquée depuis 2024, l'arrivée d'un titre Overwatch sur supports mobiles alimentait de nombreuses rumeurs. Mais Blizzard vient d'officialiser le projet avec un nom et une première vidéo.

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Une date de sortie a-t-elle été annoncée pour Overwatch Rush ?

Jusqu'à présent, Overwatch (anciennement) n'était pas disponible sur les appareils iOS et Android. Mais Blizzard travaille depuis plusieurs années sur le développement d'un opus mobile lié à la licence. En octobre 2024, Jason Schreier confiait dans l'un de ses ouvrages qu'un tel projet était en cours de développement sans donner plus de précisions.Si beaucoup pensaient alors qu'il s'agissait d'un portage, Blizzard a officiellement levé le voile sur ce mystère le 24 février 2026. Overwatch va bien arriver sur mobile prochainement, mais sous la forme d'Dans un communiqué de presse, Blizzard a donc officiellement dévoilé, une nouvelle épopée prenant place dans l'univers de la célèbre ligue. Contrairement au titre d'origine,Pour accompagner cette annonce, une vidéo montrant une partie test a été mise en ligne. S'il est précisé qu'il s'agit d'extraits de l'une des premières étapes de développement, les joueurs peuvent avoir un aperçu concret de gameplay. Cette nouvelle manière de jouer proposeraEn complément de cette première partie en vidéo, Overwatch Rush s'est dévoilé au travers de quelques captures, mentionnant notammentMais la question qui brûle les lèvres des fidèles de la franchise est la suivante : quand sera-t-il possible de jouer ou de tester le titre ?Pour l'heure, Overwatch Rush est encore en cours de développement etLe communiqué précise d'ailleurs que « bien qu'il reste beaucoup de travail à faire, nous avons hâte de voir comment les éléments déjà proposés seront accueillis, et d'entendre vos retours pour savoir sur quoi nous devrions nous concentrer lors des prochaines étapes ».Alors, que pensez-vous de ces premières images d'Overwatch Rush et avez-vous hâte de le découvrir ? Partagez votre avis dans l'espace commentaires juste en dessous !