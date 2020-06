Epic Games continue de proposer des jeux populaires gratuitement, avec cette fois-ci le très amusant Overcooked.

Overcooked gratuit sur l'Epic Games Store

Overcooked est un jeu de cuisine chaotique de coopération en local pour un à quatre joueurs. En travaillant en équipe, vos camarades cuisiniers et vous devez préparer, cuisiner et servir toute une variété de plats délicieux avant que le client affamé ne claque la porte. Affûtez vos couteaux et dépoussiérez votre tablier, gardez la pêche ou les carottes seront cuites dans cette folie culinaire !



Le royaume Oignon est en danger et seule une cuisine d'exception pourra le sauver ! Dans Overcooked, les joueurs doivent s'aventurer dans différentes cuisines cruelles et inhabituelles afin de devenir de grands chefs capables de conquérir un mal ancien comestible qui frappe la terre.



Jouez seul ou profitez du multijoueur classique, mais chaotique en local jusqu'à quatre. Vous pourrez coopérer avec vos amis ou les affronter dans des modes défis palpitants. Vous devrez cuisiner un tas de plats différents et travailler main dans la main pour devenir la meilleure équipe !

Comment récupérer Overcooked sur l'Epic Games Store ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après avoir proposé le temps d'une semaine GTA V, Civilization VI puis Borderlands: The Handsome Collection, c'est au tour d'OvercookedSi vous ne connaissez pas cet opus,permettant à un ou plusieurs joueurs de gérer une cuisine de restaurant gastronomique dans le chaos le plus total. Il est alors demandé aux cuisiniers en herbe d'interagir et de se coordonner le plus efficacement possible afin de. Fort de son succès, un deuxième épisode a été développé, voyant le jour en août 2018, portant le nom Overcooked! 2 Vous pouvez ajouter gratuitementà votre bibliothèque Epic Games dès maintenant, jusqu'au 11 juin prochain. Pour cela, vous n'avez qu'à vous rendre à cette adresse , et cliquer sur « Obtenir ». L'authentification à deux facteurs est nécessaire.