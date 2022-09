One Piece Odyssey trouve sa date de sortie, fixée en 2023

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Attendu par les joueurs et les joueuses, fans ou non de l'univers d'Eiichirō Oda,n'arrivera malheureusement pas en 2022. Or, rassurez-vous, il ne faudra pas patienter bien longtemps pour découvrir cette nouvelle aventure en compagnie de Luffy et des membres de l'équipage de Chapeau de Paille.En effet, lors du Tokyo Game Show de cette année, Bandai Namco a révélédu titre, via un nouveau trailer :sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Aucune version Nintendo Switch n'est prévue. Grâce à cette nouvelle communication visuelle, nous apprenons que plusieurs éditions sont prévues pour One Piece Odyssey, dont un collector.Pour rappel, sur One Piece Odyssey, les joueurs et les joueuses pourront incarner le personnage de leur choix parmi cette sélection : Luffy, Zoro, Nami, Sanji, Brook, Chopper, Nico Robin, Usopp et Franky. Ces derniers se retrouvent malheureusement séparés les uns des autres, suite à une tempête, et échouent sur une île mystérieuse, nommée Waford. Côté gameplay, les combats se joueront au tour par tour et les joueurs devront composer leur équipe en fonction des aptitudes de chacun.Rendez-vous donc le 13 janvier 2023 pour découvrir One Piece Odyssey, devant sortir sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC.