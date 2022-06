One Piece Odyssey se dévoile davantage dans un nouveau trailer

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Annoncé au début de l'année 2022, One Piece Odyssey est, dernièrement, revenu sur le devant de la scène vidéoludique alors que plusieurs images ont été partagées, par Bandai Namco, sur le site officiel japonais du jeu. Par ailleurs, nous avons, récemment, eu le droit à de plus amples détails au sujet de l'histoire du soft.Mais ce n'est pas tout. En effet, au cours de la conférence du Summer Game Fest 2022, nous avons eu le droit à un, pour One Piece Odyssey. Cette communication visuelle nous a, ainsi, permis d'avoir un nouvel aperçu du jeu, ainsi qu'une courte présentation des personnages, ceux faisant partie de l'équipage de Chapeau de Paille et les autres, notamment Lim et Adio. Par ailleurs, cette nouvelle vidéo présente davantage le background scénaristique et montre de brèves séquences de gameplay.Prévu pour cette année 2022, il y a fort à parier que Bandai Namco dévoilera, prochainement, de nouvelles informations concernant One Piece Odyssey. Nous serons, bien évidemment, au rendez-vous et nous vous tiendrons informés dès que de plus amples informations seront disponibles.Pour le moment, nous ne possédons pas de date de sortie précise pour. En revanche,