One Piece Odyssey : Des détails sur l'histoire et de nouvelles images dévoilées

One Piece Odyssey, l'histoire

One Piece Odyssey, de nouvelles images

Récemment annoncé, One Piece Odyssey revient au cœur de l'actualité vidéoludique alors que de nouveaux détails concernant son scénario ont été dévoilés. Par ailleurs, de nouvelles images sont apparues sur la Toile. En effet, Bandai Namco a récemment mis à jour le site officiel et japonais du soft . Ce qui nous permet d'en savoir un peu plus au sujet de cette prochaine aventure aux côtés de l'équipage du Thousand Sunny.Dans One Piece Odyssey, les événements se déroulent durant la période de la Nouvelle Ère. Les détails partagés quant au scénario du soft sont les suivants : suite à une terrible tempête,. Nommée « Waffled », celle-ci est peuplée de créatures féroces et est entourée par des tempêtes. Ainsi, reprendre la mer ne sera pas chose aisée pour les membres de l'équipage du Thousand Sunny. Ils devront se retrouver, explorer et percer les mystères de l'île, pour espérer en réchapper. Combats et énigmes devraient alors être au rendez-vous.Rappelons d'ailleurs que. De nouveaux personnages et monstres, dont les designs sont signés par Eiichiro Oda, devraient être de la partie.Au sujet des monstres de One Piece Odyssey, la dernière mise à jour du site officiel, dévoilant de nouvelles images, a permis d'en apprendre un peu plus quant au bestiaire du soft. Celui-ci semble assez varié et promet des affrontements intéressants. Il y a fort à parier que de nouveaux visuels nous parviennent dans les prochains mois, car One Piece Odyssey est prévu pour cette année 2022.Pour le moment, nous ne possédons pas de date de sortie précise pour. En revanche,