One Piece Odyssey : Bandai Namco partage de nouvelles images

Les fans des aventures de Chapeau de paille (Luffy) attendent avec impatience la sortie officielle du jeu de combat et RPG, One Piece Odyssey. Récemment, Bandai Namco a mis à jour le site officiel japonais du soft et a partagé deCes nouvelles communications visuelles nous permettent d'apprendre plusieurs choses. Premièrement, elles présentent: Lim, une jeune fille vivant sur l'île et détestant les pirates, et Adio, un naufragé qui endossera le rôle de guide pour l'équipage de Luffy.Par ailleurs, celles-ci donnent des informations sur les mécaniques du jeu, qui semblent divisées en deux parties :. La première composante met l'accent sur l'exploration, moment durant lequel il faudra utiliser les compétences et capacités des personnages afin de passer différents obstacles et se rendre à divers endroits.Bien évidemment, One Piece Odyssey proposera également son lot d'affrontements, dont les mécaniques semblent basées sur un système somme toute assez classique. Mais nous pouvons nous attendre à quelques nouveautés, notamment du côté des bonus octroyés en cours de combat ou bien en ce qui concerne les combos d'équipe.Prévu pour cette année 2022, il y a fort à parier que Bandai Namco dévoilera, prochainement, de nouvelles informations concernant One Piece Odyssey. Nous serons, bien évidemment, au rendez-vous et nous vous tiendrons informés dès que de plus amples informations seront disponibles.Pour le moment, nous ne possédons pas de date de sortie précise pour. En revanche,