Soldes Survie Fest de Steam : Les dates et une sélection de titres en promotion

Les dates du Survie Fest de Steam

Une sélection de jeux en promotion durant le Survie Fest de survie de Steam

Subnautica à 14,99 € au lieu de 29,99 €.

Northgard à 6,99 € au lieu de 27,99 €.

Rust à 19,99 € au lieu de 39,99 €.

The Forest à 4,19 € au lieu de 16,79 €.

Don't Starve Together à 5,09 € au lieu de 15,99 €.

The Long Dark à 10,19 € au lieu de 29,99 €.

Subnautica Below Zero à 14,99 € au lieu de 29,99 €.

DayZ à 23,99 € au lieu de 39,99 €.

7 Days to Die à 6,89 € au lieu de 22,99 €.

Frostpunk à 7,49 € au lieu de 29,99 €.

Surviving Mars à 7,49 € au lieu de 29,99 €.

Core Keeper à 11,69 € au lieu de 12,99 €.

60 Seconds! Reatomized à 4,99 € au lieu de 9,99 €.

Hello Neighbor à 6,99 € au lieu de 27,99 €.

The Wild Eight à 7,49 € au lieu de 24,99 €.

Project Winter à 5,87 € au lieu de 16,79 €.

Ghost Watchers à 9,99 € au lieu de 12,49 €.

Green Hell à 14,69 € au lieu de 20,99 €.

En plus des Soldes d'été et des Soldes d'hiver, la plateforme Steam propose, régulièrement, des promotions. À ce sujet, le Steam Survie Fest vient d'être lancé et propose de nombreux titres à des prix réduits. Découvrez, sans plus tarder,En cette année 2022,, dès 19h (heure française). Les promotions affichées durant l, et ce, jusqu'à 19h (heure française). Ainsi, pendant une semaine, de nombreux jeux de survie, AAA ou titres indépendants, sont en promotion. Autant dire qu'il y en a pour tous les goûts et chacun pourra y trouver son compte.Au vu du nombre plus que conséquent de jeux, profitant actuellement de belles réductions, sur la plateforme Steam, il est relativement facile de se perdre et de ne plus savoir où donner de la tête. De ce fait, nous avons concoctéde titres que nous vous conseillons et qui sont actuellement en promotion, via le Survie Fest 2022.