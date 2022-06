Northgard : Une nouvelle aventure solo prévue pour cet hiver

PC Édition Standard → 6,39 € au lieu de 27,99 €, soit 77 % de réduction. DLC Clan du Serpent → 2,19 € au lieu de 4,49 €, soit 51 % de réduction. DLC Clan du Dragon → 1,99 € au lieu de 4,49 €, soit 56 % de réduction. DLC Clan du Cheval → 2,29 € au lieu de 4,49 €, soit 49 % de réduction. DLC Clan du Kraken → 2,29 € au lieu de 4,49 €, soit 49 % de réduction.



Le jeu de stratégie en temps réel de Shiro Games,, est sorti en 2017 sur PC. En 2019, le soft est arrivé sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Cinq ans après son lancement officiel, les développeurs de chez Shiro Games travaillent toujours sur Northgard et ont d'ailleurs prévu de sortir une nouvelle mise à jour, apportant du contenu exclusif.En effet, lors de la conférence PC Gaming Show, qui s'est déroulée le 12 juin dernier, le studio a donné plus de détails quant à la. Elle arriveraet introduiraCelle-ci prendra place après les événements de la première campagne, et plus précisément après que le Ragnarök ait décimé les terres de Northgard. Ainsi, les Vikings sont obligés de fuir le continent et ils arrivent, alors, sur des rivages inconnus, dans « un périlleux nouveau royaume ».Pour le moment, le studio Shiro Games n'a pas partagé la date de sortie précise de cette nouvelle mise à jour. Nous savons qu'elle doit arriver en fin d'année 2022, sur la plupart des plateformes de jeu. Évidemment, dès que de plus amples informations seront communiquées, à ce sujet, nous vous tiendrons informés.Concernant Northgard, vous retrouverez un guide sur les clans , afin de tout savoir à leur sujet. Si vous n'avez toujours pas la chance de le posséder, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :