Nodusfall ne sera pas aussi difficile que vous pouvez le croire

HoYoverse a, récemment, expliqué que Nodusfall se veut accessible et que la difficulté ne sera pas « une barrière ».

Révélé au cours du mois d'août 2026, et plus précisément lors de la cérémonie de la dernière gamescom, Nodusfall a grandement intrigué les joueurs et les joueuses, notamment en raison de son côté sombre et de son apparence faisant invariablement penser à Elden Ring. Pour autant, il ne faut pas s'attendre à un jeu ultra difficile, Nodusfall est « conçu pour être accessible », selon HoYoverse.

Nodusfall est pensé comme un jeu accessible

Par le biais d'une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, HoYoverse a répondu à plusieurs questions concernant son prochain titre, Nodusfall. L'une des interrogations porte sur la difficulté du jeu. HoYoverse a, alors, tenu à rassurer la communauté en expliquant que Nodusfall est « conçu pour être accessible » :

Nous ne voulons pas que la difficulté soit une barrière pour les joueurs entrant dans Nodusfall. Le jeu est conçu pour être accessible même aux joueurs novices dans ce type de gameplay d'action, tout en conservant un plafond élevé en termes de contrôles, de coordination et de builds, offrant ainsi aux amateurs de défis beaucoup d'espace pour plonger plus profondément.

Ainsi, avec Nodusfall, HoYoverse souhaite proposer un jeu avec un certain équilibre en termes de difficulté : aussi bien accessible pour les nouveaux venus qu'engageant pour les vétérans du genre. Évidemment, pour vérifier cela, manette en main, il va encore falloir patienter.

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Pas encore de date de sortie pour Nodusfall

Lors de la première annonce de Nodusfall, HoYoverse n'a pas partagé de date ni même de fenêtre de sortie pour Nodusfall. Malheureusement, cette nouvelle publication sur Twitter/X n'a pas apporté de plus amples informations à ce sujet. Le studio de développement en profite, toutefois, pour rappeler que le titre arrivera sur PC, mais garde encore un certain mystère quant à de potentiels portages sur consoles :

Ce que nous pouvons confirmer pour l'instant, c'est que la plateforme PC sera définitivement prise en charge au lancement. Pour les autres plateformes qui intriguent tout le monde, les annonces seront faites via les canaux officiels à une date ultérieure.

It's been nearly a month since the first reveal, and we've collected ten questions from the comments that everyone wants to know about. Let's talk about them.



Q: What kind of game is Nodusfall?

A: Simply put, it's a mythology-themed action game centered around multiplayer co-op.… — Nodusfall (@Nodusfall) September 23, 2026

Reste à savoir, donc, quand nous pourrons nous lancer dans l'aventure Nodusfall, qui est un jeu free-to-play (gratuit).