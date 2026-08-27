C'est confirmé, Nodusfall ne sera bien free-to-play, mais pas un gacha

HoYoverse surprend son monde avec Nodusfall. Oubliez les tirages aléatoires et l'esthétique colorée de Genshin Impact. Ce nouveau titre s'inspire de Monster Hunter et promet de débloquer ses personnages uniquement en jouant. Un tournant majeur pour le studio spécialiste du free-to-play.

Annoncé lors de la cérémonie d'ouverture de la gamescom 2026, Nodus Fall a immédiatement capté l'attention des amateurs d'action. Si le nouveau projet de HoYoverse, le studio derrière les immenses succès que sont Genshin Impact et Zenless Zone Zero, reprend le modèle du free-to-play, il s'éloigne drastiquement de la formule habituelle. Fini l'univers anime aux couleurs chatoyantes, place à une ambiance sombre et mature qui lorgne du côté de la dark fantasy. Mais la véritable révolution ne se situe pas uniquement dans sa direction artistique. Le studio a pris une décision forte concernant son modèle économique, répondant ainsi aux critiques récurrentes sur ses précédentes productions.

La fin du gacha pour débloquer des personnages

Le système de loterie, souvent pointé du doigt pour son aspect addictif et onéreux, ne sera pas le cœur de l'expérience de Nodusfall. Les développeurs ont en effet confirmé que les joueurs n'auront plus besoin de s'en remettre à la chance ou de vider leur compte en banque pour obtenir de nouveaux héros. Une approche qui tranche radicalement avec les mécaniques qui ont fait la fortune de l'entreprise chinoise, mais qui sonne comme une excellente nouvelle.

Les créateurs ont tenu à rassurer la communauté lors de l'événement allemand (via PC Gamer).

Nodusfall sera un jeu gratuit pensé sur le long terme. Ce que nous pouvons partager pour le moment, c'est que les personnages ne s'obtiennent pas par des tirages aléatoires. Nous espérons permettre aux joueurs de débloquer cette expérience de jeu centrale en jouant continuellement. La monétisation cosmétique est une piste importante que nous allons envisager.

Cette déclaration confirme que la progression récompensera l'investissement en temps et le talent manette en main, plutôt que la carte bancaire. Les joueurs frustrés par les mécaniques de hasard de Genshin Impact trouveront ici une proposition bien plus saine et accueillante. Et cela permet aussi de s'ouvrir à un tout autre public, qui préfère jouer pour progresser.

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Une inspiration assumée et une monétisation cosmétique

Si le déblocage des héros se fait naturellement au fil de l'aventure, HoYoverse doit tout de même rentabiliser son titre. Le studio compte s'appuyer sur la personnalisation visuelle. Il sera par exemple possible de modifier les tenues, les coiffures et les accessoires des combattants. Il est fort probable que la boutique du jeu se concentre exclusivement sur ces éléments purement esthétiques.

Sur le plan du gameplay, Nodusfall se présente comme une réponse directe à la franchise Monster Hunter, avec une dimension coopérative assumée face à des créatures colossales. L'esthétique rappelle les terres désolées d'Elden Ring, mais les affrontements se veulent plus accessibles, plus nerveux et particulièrement dynamiques. Les joueurs pourront incarner divers archétypes, comme un guerrier capable de se transformer en géant maniant deux armes, et se lancer dans des chasses épiques en solo ou en groupe.

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Avec ce nouveau titre, HoYoverse prouve sa volonté de se diversifier et de s'affranchir du genre qu'il a lui-même contribué à populariser, tout en tentant de séduire un nouveau public. Reste à voir si cette formule plus traditionnelle saura séduire les joueurs. Pour le moment, Nodusfall ne possède aucune date de sortie.