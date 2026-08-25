Le créateur de Genshin Impact prépare un jeu sombre aux airs d'Elden Ring

Le studio derrière Genshin Impact a surpris tout le monde lors de la gamescom avec Nodus Fall, nom au cœur de quelques bruits de couloir ces derniers jours. Fini le style anime coloré, Hoyoverse plonge dans la dark fantasy avec un titre coopératif sous Unreal Engine 5 qui lorgne ouvertement du côté d'Elden Ring et de Monster Hunter.

Lors de la cérémonie d'ouverture de la gamescom, Hoyoverse (Genshin Impact) a frappé un grand coup en dévoilant Nodus Fall. Connu mondialement pour ses immenses succès aux esthétiques très colorées et inspirées de l'animation japonaise, le développeur chinois a décidé de changer radicalement de cap. Ce nouveau projet tourne le dos aux mondes chatoyants pour proposer une plongée vertigineuse dans une dark fantasy mature et réaliste. Un pari audacieux qui montre la volonté du studio de conquérir un tout nouveau public, friand d'univers impitoyables.

Une direction artistique qui lorgne vers Elden Ring

Dès les premières secondes de la bande-annonce, le ton est donné. Nodus Fall se déroule dans un monde dévasté où l'autorité divine s'est effondrée. Une prémisse qui rappelle inévitablement les productions de FromSoftware, l'instar d'Elden Ring. Le titre délaisse le moteur maison habituel pour exploiter toute la puissance de l'Unreal Engine 5. Le résultat est une véritable claque graphique, mettant en scène des environnements gigantesques conçus pour écraser le joueur par leur immensité.

Les créatures aperçues dans cette première vidéo de présentation ne font que renforcer ce sentiment de gigantisme. Les joueurs devront faire face à des entités mythiques redoutables, qu'il s'agisse d'un dragon majestueux, d'un phénix menaçant ou encore d'un titan colossal dont la tête est engloutie par les flammes. Hoyoverse semble avoir étudié de très près les standards actuels de l'action-RPG sombre pour livrer une copie visuellement irréprochable et particulièrement oppressante.

À la croisée des chemins entre chasse aux monstres et coopération

Malgré une esthétique qui crie son amour pour les jeux exigeants, les premiers retours des phases de test indiquent que Nodus Fall s'oriente vers une expérience différente manette en main. Le jeu vous place dans la peau d'un Tisseur et met l'accent sur l'action dynamique en coopération. L'expérience globale s'apparente davantage à un héritier spirituel de Monster Hunter, où le travail d'équipe est primordial pour terrasser des bêtes gigantesques.

La bande-annonce illustre d'ailleurs des combats à l'épée nerveux, avec la possibilité particulièrement grisante de grimper sur le dos des monstres géants pour leur infliger des dégâts critiques.

Si cette première apparition publique a logiquement enflammé les réseaux sociaux, Hoyoverse s'est bien gardé de dévoiler toutes ses cartes. Aucune date de sortie n'a pour le moment été évoquée, mais nous devrions très vite avoir des nouvelles de Nodus Fall, qui pourrait être une excellente surprise pour les joueurs.