Super Mario Bros : Une version FPS est disponible

Après plusieurs mois de travail, la version finale du FPS reprenant Super Mario Bros est enfin disponible.

To celebrate #MAR10Day I have released "The Super 1-1 Challenge". It's a first person take on World 1-1 from Super Mario Bros. built in Unreal Engine 4. Hope you enjoy!



Grab it from Itch: https://t.co/kRxDQZcmIR#gamedev #ue4 #mar10pic.twitter.com/gO6Xfk8dEl — It'sa me, Sean Noonan (@SeanNoonan) March 10, 2020

Played this cool fan made Mario Fps game on stream and HAD to speedrun it!



This is my best time/World Record in the 8 red coin category! Can deff optimize it!



(no one has posted an 8 red coin run yet, free WR) pic.twitter.com/DHIkyKT2xN — Sly (@SlyFoxHound) March 12, 2020

Il y a quelques mois maintenant, nous vous avions annoncé qu'une version FPS du très célèbre Super Mario Bros était en préparation . Si à l'époque seul le premier niveau était disponible, le jeu est maintenant jouable dans son intégralité, et ce, pour notre plus grand bonheur.Pour rappel,ayant travaillé sur Watch Dogs, Far Cry ou encore Star Citizen, est à l'origine de ce projet. C'est à l'occasion du Mario Day que le concepteur a dévoilé en exclusivité ce FPS hauts en couleur et reprenant tout l'univers de Mario. Intitulé, vous retrouvez donc dans ce FPS tous les codes de Mario. Jouable à la première personne, vous devez mener la guerre contre les Goombas, tout en prenant soin de collecter les pièces d'or. Si jamais vous voulez prendre un petit moment de pause, dirigez-vous dans les tuyaux verts.C'est sur son compte Twitter que, mais a également laissé un lien afin de le télécharger, et ce, gratuitement.Le but du jeu de Noonan est de parcourir les niveaux et d'y ramasser toutes les pièces d'or, mais également les huit pièces rouges qui sont cachées dans le monde entier. Certains joueurs ont déjà pris goût au jeu et tentent déjà de faire des speedruns.En préparation depuis plusieurs mois, vous pouvez suivre les avancées de la conception du jeu directement sur la chaîne YouTube de Noonan.