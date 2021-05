New Pokémon Snap : Un jour je serai le meilleur photographe

Une belle surprise graphique

Notre première rencontre avec un Pokémon, la base qui sert aussi de menu principal, et notre cher Prof et son assistante

Alors, c'est où les filtres ?

Un scénario, parce qu'il en faut un

Rita a profité du confinement pour se mettre à la lecture, et elle pense qu'on a fait pareil

Encore une fois, c'est joli





Un gameplay d'abord agréable, puis vite répétitif

Une fois les Pokémon pris en photo sur le parcours, on les retrouve sur la carte du niveau

Vraiment hâte de voir un Torterra bailler, merci Rita





Quel Pokémon aura le plus de "likes" ?

Le prof jugera tous vos clichés avant de décider si vous augmenterez de niveau ou pas

Au bout d'une heure de jeu, on débloque enfin une deuxième zone

Pour finir, quelques références à son grand frère

Nous aussi, on est contents de te revoir, Todd

La première chose qu'on remarque en lançant New Pokémon Snap, c'est l'attention portée à l'environnement :. Ces détails plaisant à l'œil sont mis en valeur par quelques cinématiques mettant en scène notre personnage, que l'on peut personnaliser à la façon des précédents opus : celui-ci ressemble au protagoniste de Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier, et on peut le choisir blond, brun, roux.. à vous de choisir à quoi ressemblera le nouvel influenceur photo Pokémon !Les deux interlocuteurs principaux du jeu, le, et son assistante, sont tout aussi réussis. On découvre également le laboratoire, qui nous servira également de base, et qui est tout aussi plaisant à regarder. Quand on discute avec nos nouveaux amis, on peut apercevoir en arrière-plan les Pokémon se promener, jouer… ce qui contribue aussi au côté organique du jeu, du moins en apparence.Avec un tutoriel rapide mais efficace, Rita nous présente l', notre appareil photo, et nous explique que le jeu peut être joué manettes détachées, mais aussi avec la console en mode portable imitant un réel appareil photo, et fonctionnant donc en mode gyroscope. C'est un vrai plaisir de promener la caméra dans cet environnement fleuri, et la première impression se confirme :La première exploration est sur le point de commencer, et les personnages esquissent ce qui sera le scénario de New Pokémon Snap : le carnet du, vieux de 100 ans, relate une histoire bien mystérieuse. Un cataclysme aurait touché la, et des Pokémon luminescents seraient apparus pour la sauver. Notre mission sera donc d'enquêter sur ces Pokémon lumineux, dont le mystérieux effet s'appelle d'ailleurs leEn pratique, le premier Pokémon lumineux n'apparaît qu'au bout de quelques missions, à la manière d'un boss de niveau, mais notre objectif est toujours le même : le photographier. On sent ici que l'ajout de ce fil rouge teinté de mystère est là pour, avec un gameplay qui lui, avance tout seul.Le jeu se déroule exactement comme à l'époque de Pokémon Snap, notre personnage est à bord d'un véhicule qui avance tout seul dans des paysages bien fournis, et notre objectif est d'y déceler des Pokémon pour les capturer (en photo seulement). Armés de notre fidèle Exploraflex, on peutpour trouver des Pokémon ou des objets cachés, amadouer les créatures en leur jetant des, illuminer des zones avec des, ou encore jouer une petitepour réveiller les endormis.Pour un même niveau, le jeu intègreoù l'on rencontre un Pokémon luminescent. L'aspect graphique est toujours agréable, le pari de réunir et faire vivre plusieurs Pokémon de différentes générations dans un même environnement est réussi. On se prend au jeu de chercher les Pokémon cachés, on essaie de les faire réagir… Seulement, au bout d'une heure de jeu déjà, la répétition du même parcours, de jour ou de nuit, devient lassante, et on se rend vite compte que les déplacements des Pokémon sont également toujours les mêmes, ce qui casse un peu l'effet vivant du début.Le jeu intègre un système de, au travers les différents personnages qui envoient des messages au joueur, demandant d'aller vérifier des points précis d'un parcours, ou de prendre une photo d'un Pokémon spécifique. Rien qui ne permette de réellement avancer dans le jeu, et rien de très palpitant non plus.En fin de niveau, à vous de sélectionner les meilleurs clichés des monstres que vous aurez réussi à apercevoir. Vous les soumettrez alors au Prof Miroir qui leur attribuera, de 1 à 4. Votre but est d'avoir une photo pour chaque note, et pour chaque Pokémon. Le score de chaque photo est alors additionné, et vous gagnez en expérience, pour faire monter votre niveau sur chacun des parcours. Ainsi, en faisant à nouveau le parcours Jungle, mais au niveau 2, vous pourrez apercevoir de nouveaux Pokémon, et peut-être même débloquer. Une tentative pour contrer la répétitivité du gameplay, mais qui a du mal à être suffisante.Plusieurs critères pour décider si vous êtes le photographe de l'année : la taille du Pokémon à l'image, sa réaction, la position par rapport à la photo, ou par rapport à vous. Il n'est pas possible de sélectionner plusieurs photos pour un seul Pokémon, tant pis si vous aviez une photo pour chaque étoile, il faudra refaire quatre fois le parcours. Un mécanisme intelligent, mais pas forcément le plaisir de la découverte.Au total, New Pokémon Snap nous offre la possibilité d'explorer- plage, jungle, désert, volcan, grotte… - et d'y photographier de nombreux Pokémon à faire évaluer par le Prof Miroir,tels que Célebi, Mew ou encore Xerneas. La grande nouveauté de New Pokémon Snap, c'est, où, en plus de vous soumettre au jugement du Prof, vous pourrez être jugés par tous vos amis, et les juger en retour.New Pokémon Snap n'est pas un remake de Pokémon Snap, mais pas vraiment une suite non plus. Cependant, le jeu s'amuse à placer quelques références à son ancêtre : le véhicule Zero One devient en 2021 le Neo One, etrevient avec un tout nouveau rôle de "mentor". Et finalement, pour New Pokémon Snap, l'élève a dépassé le maître.