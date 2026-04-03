Prime Gaming Luna : Les 12 jeux offerts pour avril 2026

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 avril 2026 à 12h47
Pour le mois d'avril 2026, Amazon propose, encore une fois, une très belle sélection de jeux, avec pas moins de 12 titres offerts via son offre Prime Gaming. Retrouvez la sélection de avril 2026 dans notre article.
Prime Gaming Luna : Les 12 jeux offerts pour avril 2026
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que les abonnés Amazon Prime peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming (dorénavant simplement appelé Luna). S'il était auparavant possible de récupérer des bonus, les jeux gratuits sont restés et tous les mois, les joueurs peuvent ajouter à leur bibliothèque quelques expériences plus ou moins reconnues, entre pépites indépendantes et triple A. 

En ce qui concerne le mois d'avril 2026, nous avons encore droit à un jeu Total War, mais aussi à un XCOM, et dix autres productions plus ou moins importantes.

Les jeux Prime Gaming pour avril 2026

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Ainsi, pour ce mois d'avril 2026, nous retrouvons 12 jeux, comprenant Total War: PHARAOH DYNASTIES, XCOM: Enemy Unknown Complete Pack ou encore Neo Cab pour ne citer qu'eux. Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste complète des jeux offerts en avril 2026 via Prime Gaming.

Jeu
 Date d'arrivée Plateforme
XCOM: Enemy Unknown Complete Pack 2 avril 2026 Code GOG
Total War: PHARAOH DYNASTIES 2 avril 2026 Epic Games Store
A Rat's Quest: The Way Back Home 9 avril 2026 Epic Games Store
King of Retail 9 avril 2026 Code GOG
Snake Core 16 avril 2026 Code GOG
Monster Harvest 16 avril 2026 Epic Games Store
Detective Agency: Gray Tie Collector's Edition 16 avril 2026 Code Legacy Games
Neo Cab 23 avril 2026 Code GOG
The Pale Beyond 23 avril 2026 Code GOG
KinnikuNeko: SUPER MUSCLE CAT 30 avril 2026 Epic Games Store
Fantasy General 30 avril 2026 Code GOG
Pinball Spire 30 avril 2026 Code GOG

Miniature vidéo

Les jeux Luna d'avril 2026

En complément, voici les jeux qui entrent dans le catalogue du service en streaming Amazon Luna en ce mois d'avril 2026

Jeu
Letter Trek
The Jackbox Party Pack 2
WRC Generations Fully Loaded Edition
A Game About Digging a Hole
Schtroumpfs Kart
 A Little Golf Journey
Bug Fables: The Everlasting Sapling
FC 26

Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en avril 2026?

Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.

Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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