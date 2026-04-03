Prime Gaming Luna : Les 12 jeux offerts pour avril 2026

Pour le mois d'avril 2026, Amazon propose, encore une fois, une très belle sélection de jeux, avec pas moins de 12 titres offerts via son offre Prime Gaming. Retrouvez la sélection de avril 2026 dans notre article.
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que les abonnés Amazon Prime peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming
(dorénavant simplement appelé Luna). S'il était auparavant possible de récupérer des bonus, les jeux gratuits sont restés et tous les mois, les joueurs peuvent ajouter à leur bibliothèque quelques expériences plus ou moins reconnues, entre pépites indépendantes et triple A.
En ce qui concerne le mois d'avril 2026
, nous avons encore droit à un jeu Total War, mais aussi à un XCOM, et dix autres productions plus ou moins importantes.
Les jeux Prime Gaming pour avril 2026
Ainsi, pour ce mois d'avril 2026
, nous retrouvons 12 jeux, comprenant Total War: PHARAOH DYNASTIES, XCOM: Enemy Unknown Complete Pack ou encore Neo Cab pour ne citer qu'eux. Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste complète des jeux offerts en avril 2026 via Prime Gaming
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|
Jeu
|Date d'arrivée
|Plateforme
|XCOM: Enemy Unknown Complete Pack
|2 avril 2026
|Code GOG
|Total War: PHARAOH DYNASTIES
|2 avril 2026
|Epic Games Store
|A Rat's Quest: The Way Back Home
|9 avril 2026
|Epic Games Store
|King of Retail
|9 avril 2026
|Code GOG
|Snake Core
|16 avril 2026
|Code GOG
|Monster Harvest
|16 avril 2026
|Epic Games Store
|Detective Agency: Gray Tie Collector's Edition
|16 avril 2026
|Code Legacy Games
|Neo Cab
|23 avril 2026
|Code GOG
|The Pale Beyond
|23 avril 2026
|Code GOG
|KinnikuNeko: SUPER MUSCLE CAT
|30 avril 2026
|Epic Games Store
|Fantasy General
|30 avril 2026
|Code GOG
|Pinball Spire
|30 avril 2026
|Code GOG
Les jeux Luna d'avril 2026
En complément, voici les jeux qui entrent dans le catalogue du service en streaming Amazon Luna en ce mois d'avril 2026
:
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Jeu
|Letter Trek
|The Jackbox Party Pack 2
|WRC Generations Fully Loaded Edition
|A Game About Digging a Hole
|Schtroumpfs Kart
| A Little Golf Journey
|Bug Fables: The Everlasting Sapling
|FC 26
Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en avril 2026?
Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée
et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.
Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming
, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours
.
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