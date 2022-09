NBA 2K23 : Une démo est-elle disponible ?

Y a-t-il une démo pour NBA 2K23 ?

Les joueurs de la franchiseen avaient l'habitude, avant chaque sortie annuelle, et même après, il était possible de se lancer sur la démo, permettant d'avoir un aperçu de ce qui est proposé, notamment en termes de gameplay, puisque les fonctionnalités sont très restreintes. Cependant, il s'agissait d'un excellent moyen pour se faire une idée du jeu, et moult joueurs s'y penchaient avant l'achat.Malheureusement,, comme l'an passé. La raison est simple, ils ont préféré se concentrer sur le jeu en lui-même pour proposer la meilleure expérience possible. Cela veut également dire qu'il n'est pas possible de jouer àavant sa sortie, la démo étant habituellement lancée quelques jours avant.Si vous souhaitez toutefois profiter d'une démo, sachez que vous pouvez toujours jouer à celle de NBA 2K21, sur toutes les plateformes, bien que l'expérience se soit améliorée depuis. Cela vous permettra seulement d'avoir une idée du jeu si vous ne l'avez pas lancé depuis quelques années.Par la suite, une foisbien implanté et les divers petits soucis post-lancement corrigés, il n'est pas impossible que le studio travaille sur une démo, mais cette possibilité est peu envisageable, puisqu'elle n'aurait pas un si grand intérêt qu'une démo disponible en amont de la sortie. Espérons que pour l'année prochaine,, bien que les développeurs semblent avoir fait le choix de ne plus se pencher sur cette fonctionnalité.Concernanten question, plusieurs nouveautés sont attendues, notamment avec le retour des Challenges Jordan, lesquels permettent de se replonger dans les plus grands exploits personnels et collectifs de la carrière de Michael Jordan.Si vous souhaitez acquérirà moindre coût, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :