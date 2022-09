NBA 2K23 prendra énormément de place sur vos disques durs

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Avec le lancement des prétéléchargements de NBA 2K23 , la communauté a pu se rendre compte que. Même si nous nous sommes habitués à voir des jeux gourmands en termes d'espace pris, il est toujours assez surprenant, et pour certains décevant, de voir que plus d'une centaine de gigaoctets sont à télécharger pour en profiter., le plaçant donc parmi les jeux les plus gros. Nous n'avons pas encore la taille sur PlayStation (qui devrait être sensiblement la même) ni sur Nintendo Switch, mais sur PC, si nous nous référons à la page Steam, il faudra avoir 110 Go de libres pour profiter de ce nouvel opus.À titre de comparaison, Warzone, qui est l'un des jeux les plus gourmands, ne demande plus « que » 95 Go d'espace libre sur Xbox, alors qu'Assassin's Creed Valhalla atteint les 112 Go.Une chose est sûre, il va falloir de la place sur son disque dur pour se lancer dans une nouvelle carrière. Si vous possédez une petite connexion, sachez que vous pouvez, d'ores et déjà, prétélécharger NBA 2K23 sur Xbox Series. Cela sera possible sur les consoles de Sony dès ce 7 septembre. Un moindre mal.Rappelons que NBA 2K23 arrive ce 9 septembre et ne proposera pas de cross-play , encore une fois.