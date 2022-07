NBA 2K23 : Michael Jordan sur la cover de deux éditions

Après avoir fait du nombre 23 le nombre le plus reconnaissable dans le monde du sport, il était logique que pour NBA 2K23 nous proposions l’Édition Michael Jordan.

Comme tous les ans, après les finales NBA, nombreux sont les joueurs à attendre que 2K Sports dévoile l'épisode annuel de la franchise NBA 2K. Très souvent, les premières informations arrivent au début de l'été, et sont partagées tout au long des vacances scolaires. Cette année ne déroge pas à la règle, puisque après un petit teasing de la cover de la version standard,Le sextuple vainqueur de la NBA, six fois avec les Bulls de Chicago et deux fois trois titres consécutifs, sera bien sur la jaquette de. Il aura même le droit à une édition spéciale, mettant en avant celui qui a fait rêver de nombreux enfants et adultes durant les années 1990. Sans surprise,. C'est la quatrième fois que la star américaine figure sur la jaquette de NBA 2K.Comme nous vous le disions, deux éditions spéciales seront proposées à la vente et à la précommande., laquelle permet également de profiter d'un abonnement de 12 mois au NBA League Pass, pour suivre l'intégralité de la saison prochaine.Pour le reste, notez que. Un plus qui ravira sans aucun doute les amateurs de la franchise.De nouvelles informations seront partagées surtout au long du mois de juillet, que ce soit pour les précommandes ou les spécificités de cet opus.