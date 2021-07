NBA 2K22 partage sa date de sortie

Quand sort NBA 2K22 ?

s'est un peu plus révélé ce 14 juillet, en nous montrant ses jaquettes, avec notamment Luka Dončić pour illustrer la version standard, mais aussi en confirmant sa date de sortie. Rendez-vous à la rentrée.Il y a quelques jours, certaines rumeurs avaient annoncéen avance, date qui s'est confirmée avec l'annonce faite sur les réseaux sociaux.. Malheureusement, aucun trailer n'a été partagé, il va falloir se montrer un peu plus patient pour les premières images.La prise de parole de 2K Sports visait surtout à nous présenter les différentes covers de NBA 2K22, dont une avait fuité, celle pour les 75 ans de la NBA. Nous retrouvons donc trois superstars du championnat, avec Kevin Durant, actuel joueur de Nets, Dirk Nowitzki, emblématique joueur de Dallas et enfin Kareem Abdul-Jabaar, notamment recordman du nombre de points marqués en NBA, qui a passé près de quinze saisons sous le maillot des Lakers.La jaquette de l'édition standard est, comme nous vous le disions plus haut, marquée par la présence du jeune Luka Dončić, joueur slovène des Dallas Mavericks depuis trois saisons.À l'image de chaque année,, avant d'arriver sur nos PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch le vendredi 10 septembre 2021.