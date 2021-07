NBA 2K22 : La date de sortie et la cover en fuite

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Alors que la finale NBA est sur le point d'être lancée, les Phoenix Suns venant d'ailleurs de se qualifier pour leur troisième finale de leur histoire, et affronteront les Milwaukee Bucks ou Atlanta Hawks,, à quelques semaines de sa révélation.Ainsi, nous aurions droit sur une édition spéciale à un trio de légendes de ce sport, avec Kevin Durant, actuel joueur de Nets, Dirk Nowitzki, emblématique joueur de Dallas et enfin Kareem Abdul-Jabaar, notamment recordman du nombre de points marqués en NBA, qui a passé près de quinze saisons sous le maillot des Lakers.Comme le montre également cette fuite,Si cette fuite s'avère,arrivera également sur l'ancienne génération de consoles, ce qui n'est pas étonnant, en plus des PC, PS5 et Xbox Series. Nous devrions en savoir un peu plus assez vite,. Une officialisation en bonne et due forme, pour nous présenter ce nouvel opus, les covers et les différents ajouts, est donc imminente.