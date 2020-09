Liste des joueurs libres, agents libres (Free Agents) dans NBA 2K21

81 - DeMarcus Cousins - 30 ans - Pivot - 68 (3 pts) - 82 (dunks)

79 - Nikola Mirotic - 29 ans - Ailier Fort - 78 - 65

78 - Darren Collison - 33 ans - Meneur - 84 - 45

77 - Zach Randolph - 39 ans - Ailier Fort/Pivot - 78 - 40

77 - Isaiah Thomas - 31 ans - Meneur - 85 - 27

77 - Kenneth Faried - 30 ans - Pivot - 69 - 75

76 - Tyreke Evans - 30 ans - Arrière/Meneur - 77- 45

76 - Gerald Green - 34 ans - Ailier/Arrière - 79 - 92

75 - Pau Gasol - 40 ans - Pivot - 81 - 58

75 - Marcin Gortat - 36 ans - Pivot - 26- 63

75 - Allonzo Trier - 24 ans - Arrière/Meneur - 82 - 70

75 - Michael Beasley - 31 ans - Ailier Fort - 70 - 71

75 - Shaun Livingston - 34 ans - Meneur/Arrière - 45 - 69

75 - Jeremy Lin - 32 ans - Meneur/Arrière - 72 - 36

75 - Jonas Jerebko - 33 ans - Ailier Fort - 80 - 69

75 - Ekpe Udoh - 33 ans - Pivot - 36 - 65

Les, appelésen version anglophone, sont similaires aux joueurs libres dans le football. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés au terme de leur contrat, sans l'avoir prolongé et sans s'être engagés dans une autre franchise, au moment où nous écrivons ces lignes et donc au moment de la publication de NBA 2K21 au début de ce mois de septembre 2020.Parfois de jeunes joueurs avec un potentiel certain, parfois expérimentés ou encore d'autres qui ont besoin de confirmer, il y en aura assurément pour tous les goûts et surtout, pour tous les types d'équipes quelles que soient vos ambitions, qui devraient normalement être de remporter ce très prisé titre de champion NBA. De ce fait, si vous cherchez à recruter à moindre coût un joueur ou plus afin de compléter votre cinq majeur ou votre banc, cette liste pourrait vous être d'une grande aide.Pour faciliter vos recherches, nous vous avons listé les meilleurs(jusqu'à la note générale de 75) dans l'ordre décroissant, en partant de la meilleure.En complément, outre les informations de bases, vous retrouverez aussi les statistiques sur les trois points et les dunks, étant les deux dernières valeurs respectives de chaque ligne.Notez que cesne le sont que lorsque vous commencerez votre première saison, et ne le seront plus au fil du temps puisque ces derniers auront probablement trouvé un point de chute. Toutefois, comme au football, chaque fin de saison NBA devrait vous proposer de nouveauxPour rappel,est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch depuis le 4 septembre 2020 et arrivera sur PS5 et Xbox Series X lorsque celles-ci seront sorties. Si vous souhaitez vous le procurer à moindre coût, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :