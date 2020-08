NBA 2K21 : La démo arrive fin août

Maintenir le stick droit vers le bas = tir en suspension

Maintenir le stick droit vers la gauche ou la droite = dribbles de dégagement

Maintenir le stick droit vers le haut = sizeups personnalisés

Appuyer sur le stick droit = dribbles 1 contre 1 rapides

Appuyer sur le stick droit tout en maintenant la touche de sprint = dribbles de momentum rapides

Quand sort la démo de NBA 2K21 ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme chaque année ou presque, l'épisode annuel de NBA 2K va profiter d'une démo. Cette dernière permet d'avoir un aperçu des nouveautés, que ce soit au niveau des graphismes ou des mécaniques de jeu. En parlant de nouveautés, quelques-unes ont été partagées sur le site officiel, avec par exemple(2,03 m) ou encore, avec un stick droit qui sera davantage utilisé :D'autres nouveautés plus ou moins importantes ont été implantées dans, qu'il sera donc possible de tester dans laLes joueurs pourront télécharger et jouer à, sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pourrez la télécharger directement via le store de votre plateforme. Toutefois, à l'instar des derniers épisodes, NBA 2K21 sortira, pour rappel, le 4 septembre 2020, sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Il arrivera par la suite sur Xbox Series X et PS5.