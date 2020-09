NBA 2K21 : L'Update 2 est disponible

Patch note mise à jour du 28 septembre NBA 2K21 Général Résolution d'un problème qui supprimait les joueurs des matchs en ligne lorsqu'ils réussissaient un tir, en raison de paramètres divergents.

Amélioration de la qualité audio pour les annonceurs, le public, les spectacles à mi-temps, les émissions en studio, les journalistes et les invités spéciaux aux commentaires.

Amélioration de l'apparence du joueur de Damian Lillard.

Amélioration des graphismes, de l'éclairage et de la lisibilité de divers menus du jeu.

Résolution d'un bug rare qui pouvait survenir lorsqu'un joueur rejoignait 2K Beach depuis l'invitation d'un ami.

Résolution d'un problème graphique mineur qui survenait lorsque les chaussettes longues froissées et le pantalon de compression étaient portés ensemble.

Résolution d'un problème qui faisait disparaître les tatouages existants lorsque de nouveaux étaient appliqués dans le Quartier.

Résolution d'un blocage qui survenait parfois lors de l'utilisation simultanée du menu Nav dans le Quartier et du menu Playa Del 2K (Mon TERRAIN).

Résolution d'un problème d'affichage du prix dans le kiosque Boost.

Dans les matchs Street, Rec et Pro-Am du Quartier, le taux de contrôle du ballon nécessaire pour débloquer les dribbles Pro a été abaissé à 80.

Les dribbles de Street s'effectuent désormais avec L3 (en appuyant sur le joystick gauche), pour des raisons d'harmonisation avec les autres types de dribbles.

Le taux d'images par seconde a été amélioré dans la version Switch du jeu.

Résolution d'un problème sur PC, où l'utilisateur restait parfois bloqué sur l'écran de sélection du système de visée pour commandes Pro, sur le menu principal. Gameplay Augmentation de la taille de la jauge de tir, en réponse aux commentaires de la communauté.

Réduction de l'accélération de départ (ou "bonus de vitesse") de certains types de dribbles.

Réduction de l'efficacité des tirs en suspension.

Résolution d'un problème qui mettait de grands défenseurs IA face à des arrières.

Ajout de nouveaux mouvements pour déclencher des dribbles ravageurs et des réactions défensives.

Amélioration de la réactivité des tirs issus de certains mouvements au poste.

Les animations jouées lors d'un tir parfait s'activent désormais lorsque les joueurs réalisent des tirs dans le vert avec le système de commandes Pro.

Résolution d'une faille du système de commandes Pro, qui permettait de viser facilement avant de recevoir une passe.

Amélioration générale des mouvements défensifs, dont des déplacements, des démarquages et des actions plus réactifs. Ma CARRIÈRE Optimisation des performances, des angles de caméra et d'autres éléments visuels pour les cinématiques d'Héritage.

Résolution d'un problème qui transférait les blessures d'un joueur en NBA si celui-ci passait l'histoire entre les matchs de lycée.

Amélioration générale de la stabilité dans les matchs universitaires.

Résolution d'un problème avec la jauge de Takeover, qui ne se remplissait pas dans certains cas.

Résolution d'un problème qui empêchait la mi-temps de se déclencher durant les matchs de test Mon JOUEUR.

Résolution d'un problème où le coach ne faisait pas jouer le joueur pendant les matchs de prolongation au lycée.

Résolution d'un problème de totaux incorrects dans les résumés de matchs de NBA en Ma CARRIÈRE.

Résolution d'un blocage qui pouvait survenir lors du déclenchement d'un entre-deux dans le nouvel atelier d'entraînement individuel dans Mon TERRAIN.

Résolution d'un blocage qui pouvait survenir pour les joueurs PC, lorsqu'ils utilisaient la souris pour personnaliser la bouteille Gatorade Gx. Mon ÉQUIPE Ajustement des niveaux de difficulté de Triple menace solo et en ligne, en réponse aux commentaires de la communauté.

Ajout d'une nouvelle page à l'arrière des cartes joueur qui liste les insignes améliorables applicables.

Résolution d'un blocage qui pouvait survenir lors de l'affichage des oppositions de formation dans le menu Domination.

Résolution d'un problème sur Xbox One, où le chrono du match continuait à s'écouler pendant la remise en jeu.

Amélioration de la physique des lâchers de ballons. Ma LIGUE / Mon MG Un nouveau tableau pour le mode Play-offs NBA, correspondant au début des play-offs actuels.

Résolution d'un problème d'affichage incorrect de l'année dans le mode Play-offs de la WNBA.

De nombreux autres correctifs ont été intégrés pour améliorer l'expérience globale de tous les modes de NBA 2K21 !

Voilà presque un mois que NBA 2K21 est sorti, et les développeurs ont pu de ce fait repérer bon nombre de problèmes, tout en examinant avec attention les retours de la communauté, pour de possibles équilibrages.Outre les améliorations, équilibrages et corrections, quelques changements au niveau du gameplay sont à noter, avec, par exemple, une augmentation de la taille de la jauge de tir, réduction du bonus de vitesse pour certains dribbles, une réduction de l'efficacité des tirs en suspension ou encore l'ajout de nouveaux mouvements pour déclencher ses dribbles, ce qui devrait plaire aux joueurs. Tous les détails du Patch Update 2 sont à retrouver ci-dessous.D'ores et déjà disponible sur PS4 et Xbox One, la mise à jour arrivera prochainement sur PC et Nintendo Switch.