NBA 2K21 : Comment numériser son visage ?

Les étapes pour numériser son visages NBA 2K21

Paramétrer son compte « Mon JOUEUR » et l'associer avec NBA 2K21 et MyNBA2K21.

Sélectionner « Numériser votre visage » via l'application.

Suivre les instructions.

À l'instar des précédents opus de la franchise NBA 2K,, fraîchement sorti sur toutes les plateformes. Cependant, contrairement aux autres épisodes, il ne sera plus possible de le faire via PlayStation Camera et Kinect sur consoles, puisqu'il faudra impérativement passer sur l'application mobile, qui est téléchargeable gratuitement.Ainsi, après l'avoir téléchargé ici pour Android ou ici pour iOS, si ce n'est pas déjà fait, vous n'aurez qu'à effectuer quelques étapes assez simples pour, et ainsi créer un joueur qui vous ressemble à 100 %, prêt à devenir la plus grande star de la NBA, battant tous les records.Néanmoins, pour que le rendu soit le plus fidèle possible, mais aussi de la meilleure qualité, veillez à ce que la luminosité au moment de prendre la photo soit assez importante. De plus, le téléphone doit être maintenu verticalement au niveau des yeux, à environ 45 centimètres de votre visage, tout en regardant devant vous, même lorsque vous devrez tourner la tête.Lorsque vous aurez obtenu le résultat attendu, vous pourrez ainsi utiliser ce visage pour l'intégrer sur votre joueur, pour devenir le meilleur basketteur de la NBA et tenter de remporter la fameuse bague.est pour rappel disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Il fera son arrivée sur next-gen lorsqu'elles seront disponibles. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :