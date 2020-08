Mortal Shell partage sa date de sortie

Lancer Mortal Shell dans le monde entier est un rêve devenu réalité. Notre engagement envers nos fans est de créer un jeu qui ait une âme, qui soit authentique, sans compromis et implacable. Nous avons été touchés par la popularité de la version bêta et nous avons étudié de près les retours que nous avons reçus pour créer quelque chose dont nous sommes incroyablement fiers.

Après une bêta qui a su attirer les joueurs avec plus de 350 000 joueurs l'ayant téléchargé le temps d'une semaine, prouvant que l'engouement était bel et bien réel de la part des amateurs du genre Souls-Like,. C'est donc avec plaisir et enthousiasme que Cold Symmetry, le développeur et Playstack, l'éditeur, annoncent queÀ cette occasion, les développeurs ont partagé une nouvelle bande-annonce, laquelle dévoile la première arme à distance du titre, le, qui promet d'être surpuissant. Celui-ci pourra lancer de lourds projectiles à une vitesse incroyablement élevée permettant d'empaler les ennemis et les épingler sur les structures proches. Ce nouveau trailer fait également office de piqûre de rappel des divers ennemis que les joueurs auront à affronter durant leur aventure.Les quatre cofondateurs de Cold Symmetry, Andrew McLennan-Murray, Anton Gonzalez, Dmitry Parkin et Vitaly Bulgarov, sont évidemment ravis de cette sortie mondiale :. Vous pouvez vous faire un avis sur le Souls-Like avant sa sortie via notre preview réalisée au début du mois de juillet et disponible ici