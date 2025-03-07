Prime Gaming : Les jeux de mars 2025 envoient du (très) lourd

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 mars 2025 à 11h10
Amazon propose, une nouvelle fois, d'excellents titres pour son offre Prime Gaming, avec une très belle sélection de jeux pour mars 2025, comprenant Mafia II et Mortal Shell.
Prime Gaming : Les jeux de mars 2025 envoient du (très) lourd
Comme vous le savez probablement déjà, les abonnés au service d'Amazon peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming. En plus d'obtenir des éléments pour de nombreux titres (Apex Legends, VALORANT, WoW, etc.), plusieurs jeux sont offerts. Très souvent, nous avons affaire à des titres indépendants mais très bons. D'autres fois, des productions de renom, c'est-à-dire des AAA, sont au programme.

En ce qui concerne le mois de mars 2025, nous avons le droit à plusieurs jeux très connus, notamment Mortal Shell ou encore Mafia II.

Les jeux Prime Gaming pour mars 2025

De ce fait, pour ce mois de mars 2025, nous retrouvons Mortal Shell et Mafia II en tête d'affiche. Session: Skate Sim, The Forgotten City, Crime Boss: Rockay City et Syberia: The World Before sont également de la partie. Mais, sans plus tarder, voici les jeux Prime Gaming de mars 2025, et la date à partir de laquelle ils peuvent être réclamés.
  • Saints Row: The Third Remastered (Code GOG)
    • Date → 7 mars 2025.
  • Mafia II: Definitive Edition (Code GOG)
    • Date → 7 mars 2025.
  • Crime Boss: Rockay City (Epic Games Store)
    • Date → 7 mars 2025.
  • Naheulbeuk's Dungeon Master (Amazon Games App)
    • Date → 7 mars 2025.
  • Wall World (Amazon Games App)
    • Date → 13 mars 2025.
  • Syberia: The World Before (Code GOG)
    • Date → 13 mars 2025.
  • Endling - Extinction is Forever (Amazon Games App)
    • Date → 13 mars 2025.
  • Dark Deity: Complete Edition (Code GOG)
    • Date → 13 mars 2025.
  • Beholder 3 (Amazon Games App)
    • Date → 13 mars 2025.
  • Wolfenstein: The Old Blood (Xbox et PC via Code Microsoft Store)
    • Date → 20 mars 2025.
  • Mutazione (Code GOG)
    • Date → 20 mars 2025.
  • Figment 2: Creed Valley (Amazon Games App)
    • Date → 20 mars 2025.
  • Legacy of Kain: Defiance (Code GOG)
    • Date → 20 mars 2025.
  • Mortal Shell (Epic Games Store)
    • Date → 20 mars 2025.
  • The Forgotten City (Amazon Games App)
    • Date → 27 mars 2025.
  • Deus Ex: Invisible War (Code GOG)
    • Date → 27 mars 2025.
  • Session: Skate Sim (Epic Games Store)
    • Date → 27 mars 2025.
  • Let's Build a Zoo (Epic Games Store)
    • Date → 27 mars 2025.
  • Gamedec - Definitive Edition (Code GOG)
    • Date → 27 mars 2025.
  • The Wisbey Mystery (Code Legacy Games)
    • Date → 27 mars 2025.
Miniature vidéo

Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en mars 2025 ?

Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.

Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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