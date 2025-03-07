Prime Gaming : Les jeux de mars 2025 envoient du (très) lourd

Amazon propose, une nouvelle fois, d'excellents titres pour son offre Prime Gaming, avec une très belle sélection de jeux pour mars 2025, comprenant Mafia II et Mortal Shell.
Comme vous le savez probablement déjà, les abonnés au service d'Amazon peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming
. En plus d'obtenir des éléments pour de nombreux titres (Apex Legends, VALORANT, WoW, etc.), plusieurs jeux sont offerts. Très souvent, nous avons affaire à des titres indépendants mais très bons. D'autres fois, des productions de renom, c'est-à-dire des AAA, sont au programme.
En ce qui concerne le mois de mars 2025
, nous avons le droit à plusieurs jeux très connus, notamment Mortal Shell ou encore Mafia II.
Les jeux Prime Gaming pour mars 2025
De ce fait, pour ce mois de mars 2025
, nous retrouvons Mortal Shell et Mafia II en tête d'affiche. Session: Skate Sim, The Forgotten City, Crime Boss: Rockay City et Syberia: The World Before sont également de la partie. Mais, sans plus tarder, voici les jeux Prime Gaming de mars 2025
, et la date à partir de laquelle ils peuvent être réclamés.
- Saints Row: The Third Remastered (Code GOG)
- Mafia II: Definitive Edition (Code GOG)
- Crime Boss: Rockay City (Epic Games Store)
- Naheulbeuk's Dungeon Master (Amazon Games App)
- Wall World (Amazon Games App)
- Syberia: The World Before (Code GOG)
- Endling - Extinction is Forever (Amazon Games App)
- Dark Deity: Complete Edition (Code GOG)
- Beholder 3 (Amazon Games App)
- Wolfenstein: The Old Blood (Xbox et PC via Code Microsoft Store)
- Mutazione (Code GOG)
- Figment 2: Creed Valley (Amazon Games App)
- Legacy of Kain: Defiance (Code GOG)
- Mortal Shell (Epic Games Store)
- The Forgotten City (Amazon Games App)
- Deus Ex: Invisible War (Code GOG)
- Session: Skate Sim (Epic Games Store)
- Let's Build a Zoo (Epic Games Store)
- Gamedec - Definitive Edition (Code GOG)
- The Wisbey Mystery (Code Legacy Games)
Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en mars 2025 ?
Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée
et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.
Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming
, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours
.
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