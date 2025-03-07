Prime Gaming : Les jeux de mars 2025 envoient du (très) lourd

Mortal Shell : Le souls-like prometteur

Que ce soit par amour ou par réputation, vous connaissez forcément la lignée des Darksouls. Le mode de jeu, souvent repris et rarement égalé, vous place dans la peau d'un combattant au sein d'un monde ouvert où la moindre erreur devient fatale. Nous avons posé les mains sur la version preview de Mortal Shell et voici ce qu'il en ressort.