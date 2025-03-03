Monopoly GO : Événement bonheur Peint, les récompenses

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 mars 2025 à 18h29
Retrouvez toutes les récompenses et la date de fin de l'événement bonheur Peint de Monopoly GO.
Monopoly GO : Événement bonheur Peint, les récompenses
Pour fidéliser les joueurs, les développeurs de Monopoly GO lancent des événements très régulièrement, permettant d'obtenir moult récompenses gratuitement, et donc de faire avancer leur progression du plateau en cours et même atteindre le suivant. Néanmoins, il est parfois difficile de savoir s'il faut s'impliquer dans l'événement en cours, puisque cela dépend très souvent des récompenses.

C'est pourquoi vous vous demandez peut-être quelles sont les récompenses de l'événement bonheur Peint sur Monopoly GO, qui s'est lancé le 3 mars. Nous vous expliquons tout, mais si vous ne souhaitez obtenir que des dés gratuits, un article est disponible.

bonheur Peint, détail des récompenses de l'événement Monopoly GO

Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous toutes les récompenses de l'événement bonheur Peint sur Monopoly GO, comprenant le nombre d'items/points qu'il faut récupérer pour passer au niveau suivant.

Niveau Points Récompenses
1 5 3 pistolets
2 10 30 dés
3 15 Argent
4 25 3 pistolets
5 35 Pack d'autocollants vert
6 45 4 pistolets
7 50 50 dés
8 55 Pack d'autocollants vert
9 60 4 pistolets
10 150 150 dés
11 70 5 pistolets
12 75 Argent
13 85 5 pistolets
14 100 Pack d'autocollants jaune
15 400 350 dés
16 95 6 pistolets
17 100 90 dés
18 80 5 minutes de multiplicateur de lancers
19 110 Six pistolets
20 625 525 dés
21 120 8 pistolets
22 125 110 dés
23 110 Argent
24 140 8 pistolets
25 1 100 900 dés
26 140 Pack d'autocollants rose
27 150 10 pistolets
28 160 Argent
29 750 600 dés
30 180 10 pistolets
31 170 Argent
32 500 400 dés
33 125 10 minutes d'argent en folie
34 200 12 pistolets
35 1 350 1 000 dés
36 225 12 pistolets
37 250 Argent
38 275 14 pistolets
39 800 Pack d'autocollants bleu
40 300 215 dés
41 325 14 pistolets
42 350 Argent
43 2 100 1 450 dés
44 300 30 minutes Méga braquage
45 350 16 pistolets
46 450 300 dés
47 400 16 pistolets
48 3 300 2 000 dés
49 450 18 pistolets
50 550 325 dés
51 600 Argent
52 2 500 Pack d'autocollants violet
53 600 18 pistolets
54 700 400 dés
55 650 Argent
56 4 500 2 350 dés
57 750 20 pistolets
58 900 450 dés
59 750 Argent
60 650 30 minutes de boost de construction
61 1 500 Argent
62 12 000 Pack d'autocollants violet et 6 000 dés

Pour rappel, pour gagner des récompenses de niveau, il faut tomber sur les cases Départ, Simple visite, Parc gratuit et Prison pour gagner des jetons d'événement et progresser dans bonheur Peint sur Monopoly GO.

monopolygo-event-bonheur-peint-detail-recompenses-gratuites

Quand se termine bonheur Peint sur Monopoly GO ?

L'événement bonheur Peint, actuellement en ligne, prendra fin le 6 mars. Après cette date, il sera remplacé par un autre, dont les récompenses devraient être tout aussi sympathiques.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Bandit62 (invité) Le 04/03/2025 à 14:35

Très bon jeu que je conseille ds mon entourage