Monopoly GO : Événement bonheur Peint, les récompenses

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
|Niveau
|Points
|Récompenses
|1
|5
|3 pistolets
|2
|10
|30 dés
|3
|15
|Argent
|4
|25
|3 pistolets
|5
|35
|Pack d'autocollants vert
|6
|45
|4 pistolets
|7
|50
|50 dés
|8
|55
|Pack d'autocollants vert
|9
|60
|4 pistolets
|10
|150
|150 dés
|11
|70
|5 pistolets
|12
|75
|Argent
|13
|85
|5 pistolets
|14
|100
|Pack d'autocollants jaune
|15
|400
|350 dés
|16
|95
|6 pistolets
|17
|100
|90 dés
|18
|80
|5 minutes de multiplicateur de lancers
|19
|110
|Six pistolets
|20
|625
|525 dés
|21
|120
|8 pistolets
|22
|125
|110 dés
|23
|110
|Argent
|24
|140
|8 pistolets
|25
|1 100
|900 dés
|26
|140
|Pack d'autocollants rose
|27
|150
|10 pistolets
|28
|160
|Argent
|29
|750
|600 dés
|30
|180
|10 pistolets
|31
|170
|Argent
|32
|500
|400 dés
|33
|125
|10 minutes d'argent en folie
|34
|200
|12 pistolets
|35
|1 350
|1 000 dés
|36
|225
|12 pistolets
|37
|250
|Argent
|38
|275
|14 pistolets
|39
|800
|Pack d'autocollants bleu
|40
|300
|215 dés
|41
|325
|14 pistolets
|42
|350
|Argent
|43
|2 100
|1 450 dés
|44
|300
|30 minutes Méga braquage
|45
|350
|16 pistolets
|46
|450
|300 dés
|47
|400
|16 pistolets
|48
|3 300
|2 000 dés
|49
|450
|18 pistolets
|50
|550
|325 dés
|51
|600
|Argent
|52
|2 500
|Pack d'autocollants violet
|53
|600
|18 pistolets
|54
|700
|400 dés
|55
|650
|Argent
|56
|4 500
|2 350 dés
|57
|750
|20 pistolets
|58
|900
|450 dés
|59
|750
|Argent
|60
|650
|30 minutes de boost de construction
|61
|1 500
|Argent
|62
|12 000
|Pack d'autocollants violet et 6 000 dés
commentaire (1)
Très bon jeu que je conseille ds mon entourage