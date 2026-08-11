Les remakes de Max Payne 1 et 2 refont parler d'eux de manière discrète

Annoncés il y a plus de 4 ans maintenant, les remakes de Max Payne et sa suite semblaient être dans les oubliettes de Remedy Entertainment. Mais l'espoir est à nouveau permis grâce à deux confirmations.

L'idée de voir un remake de Max Payne et de sa suite est évoquée depuis plusieurs années. Le 6 avril 2022, Remedy Entertainment avait surpris les joueurs en annonçant le développement simultané des deux opus. Mais depuis, c'est le silence presque total autour des deux projets.

Beaucoup ont alors pensé que les remakes de Max Payne et Max Payne 2 avaient été mis de côté ou tout simplement abandonnés par le studio, trop occupé avec Control Resonant et FBC: Firebreak. Mais les deux projets ont refait parler d'eux le 11 août 2026 avec deux nouvelles.

Le projet de remake de Max Payne toujours en cours chez Remedy Entertainment

La première est tirée du dernier bilan financier de Remedy Entertainment, consulté par Insider Gaming. Le document confirme que les deux remakes étaient toujours en cours de développement. Même s'ils sont silencieux, les deux jeux restent d'actualité et cela devrait suffire à rassurer celles et ceux qui guettent ce retour avec impatience. Toutefois, il faut rappeler que s'ils sont bien développés par Remedy, les remakes sont créés en collaboration avec Rockstar Games.

Une autre information donne plus de précisions sur ce point. Le rapport précise que les droits d'édition détenus par Rockstar Games empêchent Remedy de communiquer sur les remakes de Max Payne pour le moment. Cela explique le manque d'informations sur les deux projets.

Rockstar Games empêche temporairement toute communication sur les deux projets

Toutefois, un autre détail est à noter. Lors de la présentation du rapport, un porte-parole de Remedy a déclaré que « De nombreuses questions se posent au sujet de Max Payne ; comme Rockstar Games gère l'édition de ce titre, nous ne pouvons pas répondre à ces questions. ».

Avec une fin d'année marquée par le lancement de Grand Theft Auto VI, il est logique que les remakes de Max Payne 1 et 2 soient temporairement mis de côté par Rockstar Games. Cependant, une fois le raz-de-marée passé, les deux titres pourraient enfin se montrer ou faire parler d'eux. Affaire à suivre donc !