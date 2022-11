Marvel Snap tease sa prochaine saison, avec les pools 4 et 5, des cartes et une nouvelle monnaie

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Disponible depuis octobre en accès anticipé,. Mais celui-ci est voué à évoluer, notamment dès ce mois de décembre avecEn effet, l'un des principaux ajouts de cette saison, nommée, sont de nouveaux jetons. Ils permettront d'accéder à de nouvelles cartes dans la boutique, afin d'obtenir plus facilement les cartes rares que vous avez du mal à récupérer, pour parfaire votre deck. La bonne nouvelle est que. Vous ne serez donc pas tenté de payer pour en avoir, confirmant l'aspect free-to-play de Marvel Snap, qui n'est pas pay-to-win.En parallèle,. Ces derniers permettront de découvrir seize nouvelles cartes, dont la plupart ont une rareté supérieure à celles que nous pouvons déjà croiser, en majeure partie dans le pool 5, avec quatre des six cartes de ce pool « 10 fois plus rares ». Mais grâce aux jetons, vous pourrez augmenter vos chances d'obtenir l'une de ces cartes, via la boutique.Parmi les cartes présentées, nous avons le Surfer d'argent (coût 3, puissance 0) qui augmente la puissance de toutes les cartes de coût 3 de +3, très intéressant donc. Enfin, deux nouveaux emplacements devraient faire leur apparition, avec la nouvelle saison, qui n'a pas encore de date de sortie précise, mais qui devrait arriver au début du mois de décembre. Vous pouvez voir tout cela et bien plus dans la vidéo ci-dessous.Si vous débutez sur Marvel Snap , nous vous proposons une tier list des meilleurs decks du pool 1 , et nous vous expliquons également comment fonctionnent ces pools , si vous n'êtes pas familier avec cela.