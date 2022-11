Marvel Snap : Comment fonctionnent les différents pools ?

Les pools dans Marvel Snap

Comme vous l'avez peut-être remarqué, certains joueurs n'ont pas les mêmes cartes que vous dans, alors que vous en possédez, déjà, un bon nombre. Cela peut s'expliquer par plusieurs raisons, mais notamment. Actuellement, il existe trois pools dans, qui vous permettent d'accéder à des cartes spécifiques.Par exemple, si vous êtes dans, vous ne pouvez, normalement, pas obtenir des cartes du pool 2 et 3. Il faudra, pour cela, progresser dans votre niveau de collection (voir plus bas)., le plus élevé.D'ailleurs, chaque pool peut posséder sa propre méta, selon les cartes proposées, mais surtout en fonction de votre façon de jouer, les cartes que vous avez et l'affinité avec celles-ci. Concernant le pool 1, celui dans lequel nous prenons le jeu en main, nous vous proposons une tier list des meilleurs decks Ainsi, vous en conviendrez, ce qui compte pour obtenir de meilleures cartes, tout du moins des cartes du pool supérieur, est d', ce qui est assez simple. Il suffit d'améliorer vos cartes, avec des crédits et des boosters. Concernant les crédits, vous en gagnez tout simplement grâce aux missions, mais vous pouvez aussi en récupérer gratuitement via la boutique. Les boosters se gagnent en jouant, après chaque partie, et parfois via le système de progression du niveau de collection.Ainsi, si vous souhaitez atteindre un niveau de collection plus élevé, vous n'avez qu'à enchaîner les améliorations de cartes. Attention cependant, cela coûte de plus en plus cher.Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à insister plusieurs parties avec le deck que vous avez, afin de bien le connaître, avant de l'ajuster potentiellement avec d'autres cartes, celles que vous venez de débloquer par exemple.