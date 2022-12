Marvel Snap : Saison Power Cosmic, Passe de combat et nouveautés

Saison 2 Power Cosmic de Marvel Snap, les détails

Nouveautés

Altar of Death → Quand vous jouez une carte ici, la détruit et donne + 2 énergies au tour suivant.

→ Quand vous jouez une carte ici, la détruit et donne + 2 énergies au tour suivant. Collapsed Mine → Remplit cet emplacement de rochers. Passez un tour pour détruire vos rochers.

→ Remplit cet emplacement de rochers. Passez un tour pour détruire vos rochers. Eternity Range → Après le tour 3, ajoute une carte Rocher au perdant.

→ Après le tour 3, ajoute une carte Rocher au perdant. Plunder Castle → Seulement les cartes de coût 6 peuvent être jouées ici.

Nouvelles cartes

Passe de combat

Niveau 2 → 100 Crédits

Niveau 4 → 100 Golds

Niveau 5 → 100 Crédits

Niveau 8 → 15 Boosters

Niveau 10 → 100 Crédits

Niveau 13 → 200 Crédits

Niveau 16 → 15 Boosters

Niveau 17 → 100 Crédits

Niveau 19 → 100 Golds

Niveau 21 → 15 Boosters

Niveau 23 → 200 Crédits

Niveau 24 → 15 Boosters

Niveau 28 → 100 Crédits

Niveau 31 → 200 Crédits

Niveau 33 → 100 Golds

Niveau 35 → 200 Crédits

Niveau 38 → 25 Boosters

Niveau 41 → 200 Crédits

Niveau 43 → 200 Crédits

Niveau 45 → 500 Crédits

Niveau 48 → Nouveau dos de carte

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Disponible depuis quelques semaines,continue son petit bonhomme de chemin et sa belle évolution. Il y a peu, de nouvelles cartes ont été intégrées, pour les pools 4 et 5 . Mais ce 6 décembre marque le début d', apportant son lot de nouveautés, en plus du passe de combat.Si vous êtes un invétéré du jeu de cartes et que vous souhaitez tout savoir de cette, nous vous proposons un petit récapitulatif.Quatre nouveaux emplacements :Pour ce passe de combat, c'est le Surfer d'argent pourra être récupéré par celles et ceux qui l'achètent. La carte de base est disponible dès le niveau 1. Des variantes s'obtiennent par la suite, en plus d'une pour le Surfer d'argent, avec la variante Flaviano pour The Infinaut et la variante Ivan Shavrin pour The Collector.Le pool 5 quant à lui accueillera trois cartes en cours de saison (Knull, Sentry et Darhawk), alors que Black Panther est également intégré, après avoir été dans le passe de combat précédent.Pour ce qui est du passe de combat, voici tout ce qui pourra être gagné gratuitement, sans dépenser d'argent :Enfin, pour conclure, notez que votre classement a été revu, puisque chaque joueur a été rétrogradé de trois rangs, le rang minimal étant Acier. Cela permet de rééquilibrer un peu les choses, notamment entre celles et ceux qui jouent peu et d'autres qui jouent davantage. La saison Power Cosmic se termine le 2 janvier, vous avez donc un peu moins d'un mois pour progresser.