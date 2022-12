Marvel Snap dévoile les nouvelles cartes, des pools 4 et 5

Les nouvelles cartes des pools 4 et 5

Pool 4

She-Hulk → Pour chaque énergie non utilisée au tour précédent, coût -1.

→ Pour chaque énergie non utilisée au tour précédent, coût -1. Titania → Quand n’importe quelle carte est jouée sur cet emplacement, cette carte change de côté.

→ Quand n’importe quelle carte est jouée sur cet emplacement, cette carte change de côté. Luke Cage → Continu : la puissance de vos cartes ne peut pas être réduite.

→ la puissance de vos cartes ne peut pas être réduite. Absorbing Man → Révélée : si la dernière carte que vous avez jouée a un effet « Révélée », cette carte obtient également cet effet.

→ si la dernière carte que vous avez jouée a un effet « Révélée », cette carte obtient également cet effet. Maria Hill → Révélée : ajoute une carte aléatoire de coût 1 à votre main.

→ : ajoute une carte aléatoire de coût 1 à votre main. Agent Coulson → Révélée : ajoute une carte aléatoire de coût 4 et une autre de coût 5 à votre main.

→ ajoute une carte aléatoire de coût 4 et une autre de coût 5 à votre main. Helicarrier → Quand vous défaussez cette carte de votre main, elle est remplacée par trois cartes aléatoires.

→ Quand vous défaussez cette carte de votre main, elle est remplacée par trois cartes aléatoires. M'Baku → Si cette carte est dans votre deck après le dernier tour, elle bondit sur un emplacement aléatoire.

→ Si cette carte est dans votre deck après le dernier tour, elle bondit sur un emplacement aléatoire. Attuma → Si vous avez une autre carte ici à la fin du tour, cette carte est détruite.

→ Si vous avez une autre carte ici à la fin du tour, cette carte est détruite. Orka → Continu : si c’est votre seule carte ici, puissance +5.

Pool 5

Galactus → Révélée : si c’est votre seule carte ici, détruit tous les autres emplacements.

→ si c’est votre seule carte ici, détruit tous les autres emplacements. Valkyrie → Révélée : la puissance de toutes les cartes sur cet emplacement est ajustée à 3.

→ la puissance de toutes les cartes sur cet emplacement est ajustée à 3. Super Skrull → Continu : acquiert les effets « Continu » de toutes les cartes ennemies.

→ acquiert les effets de toutes les cartes ennemies. Shuri → Révélée : double la puissance de la prochaine carte que vous jouez.

→ double la puissance de la prochaine carte que vous jouez. Bast → Révélée : la puissance de chaque carte dans votre main est ajustée à 3.

→ la puissance de chaque carte dans votre main est ajustée à 3. Thanos → Au début de la partie, ajoute les six Pierres d’Infinité à votre deck. Mind Stone → Révélée : pioche Pierres d’Infinité dans votre deck. Power Stone → Continu : si vous avez joué les 6 Pierres d’Infinité, Thanos gagne puissance +10 (où qu’il se trouve). Reality Stone → Révélée : transforme cet emplacement en un autre et pioche une carte. Soul Stone → Révélée : pioche une carte. Continu : puissance -1 aux cartes ennemies ici. Space Stone → Révélée : au prochain tour, vous pourrez déplacer une carte sur cet emplacement. Pioche une carte. Time Stone → Révélée : Énergie +1 au prochain tour. Pioche une carte.

→ Au début de la partie, ajoute les six Pierres d’Infinité à votre deck.

Disponible depuis octobre,enchaîne les événements et nouveautés. Lors de la prochaine mise à jour, marquant la nouvelle saison, les joueurs pourront découvrir une pléthore d'ajouts, notamment des jetons, qu'ils pourront obtenir en jouant,. En effet, deux nouvelles séries de cartes seront implémentées, dans le but de rajouter des combinaisons intéressantes, et pour augmenter la collection des joueurs deSeulement 16 cartes vont être ajoutées dans un premier temps, mais suffisant pour faire plaisir à la communauté. Second Dinner Studios étant totalement transparent avec sa communauté, nous apprenons qu'il ne faudra, ici, pas forcément posséder toutes les cartes du pool 3 pour débloquer celles du pool 4, notamment pour ne pas bloquer les joueurs avec l'arrivée des jetons et de la nouvelle boutique, tous deux présentés sur le site officiel . Mais les nouvelles cartes ont également été détaillées, et nous vous proposons de revenir sur celles-ci.Dix cartes sont ici concernées, et pourront intégrer toutes sortes de decks. Les voici :Six cartes seront proposées dans un premier temps, complétées par les six pierres d'infinité.