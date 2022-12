Marvel Snap : Événement Multhiver, les détails et récompenses

Événement Multhiver sur Marvel Snap

20 décembre → 100 crédits

21 décembre → 30 boosters

22 décembre → 100 or

23 décembre → 100 crédits

24 décembre → 150 crédits

25 décembre → Variante Nick Fury

26 décembre → 200 or

27 décembre → 50 crédits

28 décembre → 30 boosters pour Angela

29 décembre → 100 crédits

30 décembre → 30 boosters

31 décembre → Avatar Black Panther

1 er janvier → 500 crédits

janvier → 2 janvier → 200 or

L’Abomination du Multhiver

Ebony Maw du Multhiver

Patriot du Multhiver

Rockslide du Multhiver

Malicia du Multhiver

Variante de Solar du Multhiver

Avatar de Solar du Multhiver

2000 jetons du Collectionneur

8000 crédits

100 boosters Solar

Le titre « On mange des tacos après ? »

Second Dinner Studios souhaite fidéliser ses joueurs, et fait tout pour que celles et ceux qui lancent Marvel Snap pour la première fois soient séduits et continuent de venir sur le jeu de cartes. Ainsi, en cette fin d'année,Dès maintenant et jusqu'au 2 janvier 2023, tous les joueurs pourront profiter de récompenses de connexion, comprenant des crédits, de l'or et même une variante de carte,. Voici toutes les récompenses de connexion :Pour obtenir ces récompenses, il vous suffit de lancerchaque jour, et d'aller la récolter dans l'onglet actualités. Vous devriez normalement avoir une notification pour vous préciser qu'un cadeau vous attend.Du côté de la Réserve du Collectionneur, vous aurez la possibilité d'obtenir de nouvelles variantes, celle du Multhiver. Elles ne sont disponibles que durant l'événement, et ne pourront plus être obtenues par la suite. Nous retrouvons :Enfin, un pack spécial sera commercialisé dans la boutique, mettant en avant Sunspot (Solar)En attendant de récolter toutes ces récompenses, rappelons que si vous débutez sur le jeu, nous proposons différents decks :