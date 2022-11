Marvel Snap est-il cross-progression ?

est très populaire. De nombreux joueurs se sont lancés dans le jeu de cartes, afin de créer le meilleur deck possible et battre tous leurs adversaires, avec comme objectif de progresser également dans le mode Ranked. Pour progresser, certains se demandent s'il est possible de jouer sur son PC, mais aussi sur son téléphone, viaSi vous vous êtes connecté avec un compte, comme un compte Google, sur une plateforme et que vous souhaitez reprendre votre progression, pour enchaîner plus rapidement les victoires, vous n'avez qu'à vous connecter avec le même compte Google, étant donné que. De fait, vous pouvez jouer sur deux plateformes différentes à Marvel Snap. Il suffit tout simplement d'utiliser le même compte.Vous pourrez donc retrouver votre collection de cartes, vos decks, votre expérience et tout ce que vous avez débloqué en liant vos comptes, ce que nous vous encourageons à faire si vous souhaitez jouer sur plusieurs plateformes.Si jamais vous n'arrivez pas à vous connecter et qu'un message d'erreur apparaît, nous vous conseillons de relancer l'application, voire de la réinstaller afin de vous connecter directement à votre compte. Vous pourrez ainsi reprendre votre progression normalement et jouer encore plus souvent àD'ailleurs si vous débutez sur, sachez que vous pouvez profiter de certains de nos guides, notamment une tier list des meilleurs decks du pool 1 , mais aussi une explication sur les pools de Marvel Snap