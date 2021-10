Mario Party Superstars : À vous les plateaux et mini-jeux sur Nintendo Switch

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Préparez-vous au meilleur comme au pire. Le gong a sonné et vous n'êtes potentiellement pas prêts. Après de nombreuses péripéties sur autant de plateaux aussi variés que déjantés,et son équipe reviennent une nouvelle fois vous procurer des soirées endiablées sur Nintendo Switch avecEntièrement repensés, les plateaux de jeu ont été corrigés pour la Nintendo Switch en proposant également des événements spécifiques à chacun. Qu'il s'agisse de s'amuser avec une série rapide de mini-jeux, ou des parties bien plus longues, tout est possible dans. Prenons pour exemple la Montagne aux mini-jeux. Cette dernière offre sept parcours différents que sont : Match à deux, Jeu libre, Défi à trois, Combat de pièces, Survie, Sports et Puzzles, et Défi quotidien.Pour celles et ceux qui souhaitent jouer avec des amis, qu'ils soient en local ou en ligne, tout est possible. Pour cela, il faudra utiliser les différents modes de la console. Le mode multijoueur en ligne permet de commencer tous types de parties, que ce soit un long passage de 30 tours ou des épreuves rapides. De plus, pour les joueurs solitaires, pas de panique, le jeu propose d'affronter des joueurs du monde entier sur un choix fait en total hasard.Si cela n'est pas suffisant et que l'aspect social vous manque un peu, il est également possible de communiquer avec vos adversaires, et ce, tout au long de vos explorations des plateaux. Pour finir, si vous jouez entre amis, il est tout à fait possible de mettre le jeu en pause, même en ligne, afin de reprendre la partie quand bon vous semble.Enfin,En solo ou en multijoueur, il sera possible de poser la main sur le jeu dès le 29 octobre sur Nintendo Switch.