Test : Mario & Luigi : L'épopée fraternelle

Mario & Luigi : L'épopée fraternelle marque le retour du duo emblématique dans un RPG inédit. Premier volet original de la série depuis des années, ce jeu introduit de nouvelles mécaniques tout en préservant le gameplay stratégique qui fait le succès de la franchise. Voici notre avis sur le jeu

Conditions de test

Manette utilisée : PDP Realmz

PDP Realmz Console utilisée : Nintendo Switch OLED

Nintendo Switch OLED Temps de jeu : 10 heures (jeu non terminé)

Préambule

Un monde fracturé









Un rythme particulier

Gameplay fluide et agréable







Des combats dynamiques, qui trainent parfois en longueur



















RPG simple, mais efficace

Pour finir











Avant de plonger dans notre test, il est important de replacer ce titre dans le contexte de la franchise Mario & Luigi et de son public cible. Cettese distingue des classiques jeux de plateforme Mario par son orientation narrative, son humour décalé et son gameplay stratégique.Depuisjusqu'aux opus récents,propose un système de combats au tour par tour, où le timing et la coordination sont clés. Le tout est enrichi de QTE, de puzzles, et de dialogues qui parodient parfois l'univers de Mario.Grâce à son ton léger et accessible, la franchise séduit à la fois les vétérans et les nouveaux venus., et voici notre avis après plusieurs heures de jeu.Dans Mario & Luigi : L'épopée fraternelle, nos héros se retrouvent propulsés, malgré eux, sur le continent de Connexia, un ensemble d'îles jadis unies par le pouvoir, un grand arbre central. Cependant, un événement a fracturé le continent, isolant les îles à la dérive, loinFidèles à leur altruisme,i se lancent dans une quête pour aider les habitants et réunir les îles de Connexia. Leur aventure débute à bord duqui navigue au gré des courants à la recherche des îles perdues pour restaurer l'unité du continent. Le jeu permet de choisir les courants à explorer et d'envoyer Mario et Luigi vers ces destinations à l'aide d'un canon.Une fois arrivés sur les îles, nos héros devront faire face à des créatures tout en résolvant divers puzzles et énigmes,Si vous n'êtes pas familier avec la série, il est bon de rappeler que Mario & Luigi propose une aventure fortement axée sur la narration. Attendez-vous donc à dequi animent l'histoire et développent les liens entre les personnages. Ce choix rend l'intrigue accessible et permet de tisser des relations tangibles entre protagonistes et antagonistes.Cependant, cela implique, ponctué de scènes cinématiques et d'échanges qui pourraient frustrer les joueurs souhaitant une progression rapide. Ce parti pris demande un peu de patience et d'ouverture avant de plonger pleinement dans l'aventure.Dans Mario & Luigi : L'épopée fraternelle,dans un monde semi-ouvert, segmenté en îles, avec une vue 3D en plongée. Mario est le personnage principal, bien que Luigi le suive constamment, effectuant automatiquement les sauts et mouvements de base. Cette dynamique offre des déplacements fluides et précis, optimisant les séquences de plateforme etBien que Luigi ne soit pas directement contrôlable, certaines actions lui sont attribuées via la touche L1 à proximité d'objets ou de zones spécifiques. Il peut ainsi détruire des caisses ou interagir avec des points d'intérêt pour débloquer des chemins. L'intelligence de Luigi se révèle souvent précieuse,Pour finir, si Mario & Luigi peuvent sauter ou utiliser leur marteau afin d'enclencher des boutons, traverser des obstacles ou résoudre des puzzles, ils disposent également d'actions ditesqui se débloquent à mesure du jeu, leur permettant de passer desDans, le monde regorge de créatures en mouvement libre, et entrer en contact avec elles déclenche un combat au tour par tour. Il est possible de prendre l'avantage en frappant ou en sautant sur un ennemi en premier, tandis que ces derniers n'hésiteront pas à attaquer à vue, chacun selon sa propre approche de combat. Toutefois, la composition de l'équipe ennemie reste inconnue avant l'affrontement.Si le combat semble trop ardu, vous pouvez choisir de fuir. De nombreux objets emblématiques de la licence sont aussi utilisables en plein affrontement, permettant de restaurer vos points de vie, ressusciter un des frères ou booster certaines caractéristiques, en échange d'un tour de jeu.Les attaques de Mario et Luigi reposent sur, qui non seulement augmentent les dégâts, mais influencent aussi la réussite de l'assaut, pouvant même entraîner un échec complet si mal exécuté. Si l'un des deux personnages meurt, les attaques frères ne sont plus disponibles et celles classiques se font en solo avec pour résultat des dégâts amoindris. Outre les attaques de base (saut et coup de marteau), les frères possèdent des « PF » pour des attaques combinées plus puissantes, maisSi ce concept reste intuitif et engageant au début, la faible variété d'attaques, poussant parfois le joueur à esquiver les ennemis pour avancer plus vite dans l'histoire. Les temps de chargement, enfin, viennent aussi ralentir le rythme général, pourtant fluide lors des déplacements du duo.Pourtant, l'évolution de Mario et Luigi repose sur le gain d'expérience, possible uniquement en combattant. Chaque frère a des caractéristiques évolutives propres, standard à chaque montée de niveau, sur lesquelles vous pouvez influer à certains passages de palier pour améliorer une stat selon vos préférences. L'équipement vient aussi renforcer les capacités de chacun,Vous serez également amené à, petites fées lumineuses qui se cachent dans les décors et qu'il vous faudra débusquer avant de les attraper. Ces Farfaday permettent de créer des « prises de combat » qui enrichissent vos options de combat en offrant des bonus spécifiques comme, par exemple, renforcer certaines attaques ou. Leur utilisation reste cependant limitée, nécessitant un temps de recharge une fois épuisée. Vous pouvez les personnaliser à tout moment, en combat ou sur la carte, ajoutantpour dynamiser vos futurs affrontements.Comme tout bon RPG, cet opus propose un hub central où se retrouvent les personnages principaux et ceux débloqués au fil de l'aventure. Ce lieu permet d'acheter,, ou encore de soigner vos personnages. Vous y recevrez diverses quêtes : recherche de composants, exploration de nouvelles îles, ou découverte de lieux spécifiques. Connecter une île ne suffit pas toujours, car certaines zones restent bloquées jusqu'à l'éclosion de fleurs, lors de la connexion avec, qui déverrouille de nouveaux chemins.La sauvegarde se fait via des blocs dédiés, tandis que les blocs « ? » de l'univers Mario. En combat, des récompenses aléatoires comme des pièces peuvent aussi être récupérées selon les ennemis et la zone.L'équipement de Mario et Luigi reste, permettant de guider leur progression sans trop de complexité. Nos héros partagent souvent des équipements de base, mais quelques pièces cachées dans les niveaux ajoutent, enrichissant leurs compétences et leur synergie en combat.Habitué des jeux Nintendo, il faut reconnaître que la progression de cedemande une certaine sensibilité au style de jeu. Le titre propose un humour omniprésent, parfois fin, parfois un peu répétitif, créant des situations tantôt inattendues, tantôt attendues. Découvrir les personnages emblématiques de l'univers Mario ainsi que les raisons de leur présence dans ce monde reste un plaisir, chacun apportant sa touche pour épauler nos deux héros.Cependant, nous avons relevé une certaine lenteur dans le gameplay,. Les combats, bien qu'originaux, n'offrent pas toujours des solutions intuitives, ce qui peut rapidement devenir frustrant ou lassant, surtout en raison de la répétitivité de certaines actions.En revanche,. Ils restent accessibles au plus grand nombre, mais demandent un petit temps d'adaptation pour en saisir la logique.Au final, ce duo nous apporte joie et rire tout au long de l'aventure. Nous apprécions leur coopération et lesqu'ils trouvent pour avancer. L'histoire se déroule progressivement, avec un mystère constant qui maintient l'intérêt sans trop risquer la lassitude.