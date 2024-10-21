Preview : Mario & Luigi : L'épopée fraternelle

Mario & Luigi : L'épopée fraternelle signe le retour du duo emblématique dans un nouveau RPG. Premier titre inédit de la série depuis plusieurs années, ce jeu propose de nouvelles mécaniques tout en conservant les bases du gameplay stratégique qui caractérise la franchise. Nous l'avons eu en main et voici notre avis sur les premières heures de jeu.

Préambule

Un monde brisé





A vos ordres capitaine











Enfin une mobilité adaptée











Un duo complémentaire





























Mais encore

Personnages iconiques de la licence,sont souvent à l'affiche de leurs propres jeux éponymes, mais rarement réunis en tant que duo. Bien qu'on les croise parfois ensemble dans des caméos, ces apparitions sont souvent secondaires.La sérierectifie cela en plaçant les frères au cœur de l'action,. Cela permet non seulement d'explorer leur relation fraternelle, mais aussi de mieux distinguer leurs personnalités, là où certains ne voient en eux queSans crier gare,sont aspirés dans un étrange vortex qui les conduit au continent de Connexia. Séparés lors de l'atterrissage, il ne leur faut pas longtemps (et quelques cris de « Luigi ! ») pour se retrouver et faire la connaissance des habitants locaux. Cependant, les raisons de leur présence s'avèrent plus sombres que prévu : le continent a été fracturé. Autrefois uni par la magie du grand Unicéa,, coupant les habitants du reste du monde.Avec leur habituel altruisme,se proposent d'aider à reconnecter les îles. Ils se lancent donc dans une aventure palpitante, accompagnés de nouveaux alliés ainsi que de quelques visages familiers, pour découvrir la cause de cette catastrophe etC'est ainsi que débute votre périple, avec une direction artistique fidèle à l'univers Nintendo : lissée, colorée et suffisamment détaillée pour éviter toute impression de vide dans les environnements., fait office de hub central où toutes les îles annexes doivent être reliées. C'est aussi. Pour atteindre ces îles à la dérive, il faut utiliser un canon muni d'une longue-vue afin de les repérer avant d'y être propulsé.Cependant, pour espérer les trouver, vous devez d'abord guider le Navisthme sur des courants spécifiques, le temps de repérer une île. Une fois reliées, ces îles deviennent accessibles directement via des tuyaux de transport.Contrairement à d'autres titres où les déplacements sont plus rigides,offre une mobilité fluide et précise, rendant chaque mouvement agréable. L'ombre des personnages aide à mieux apprécier la spatialisation du jeu. Bien que le contrôle soit exclusivement centré sur Mario, Luigi le suit avec aisance, jusqu'à sauter automatiquement lorsque nécessaire, ce qui fluidifie considérablement le gameplay. Luigi ne peut pas tout faire, mais les actions qui lui sont spécifiquement destinées apparaissent en surbrillance, avec la touche associée qui clignote.Lorsqu'une action est disponible pour lui, Luigi est entouré d'une aura distinctive, facilitant ainsi la gestion de ses capacités tout en offrant un retour visuel clair sur ce qu'il peut accomplir à ce moment-là. Cela permet deet de renforcer leur complémentarité dans le gameplay.Cependant, même si certaines mécaniques sont simplifiées, la véritable profondeur réside dans la complémentarité des actions des deux frères. Que ce soit, ils travaillent main dans la main. Ce duo aurait pu briller davantage, malheureusement absent, qui aurait pu ajouter du piment à l'aventure.Les attaques combinées, débloquées progressivement, nécessitent de la coordination et de bons réflexes puisqu'elles engendrent des phases de QTE. Luigi nous fait souvent profiter de son intellect en débloquant des situations ou offrant des alternatives uniques au combat.Cela dit, bien que cohérents avec le genre RPG, les combats au tour par tour brisent quelque peu la fluidité du jeu. Les longs temps de chargement, souvent marqués par un écran quasi noir,. Mario et Luigi partagent les mêmes actions de base, et toutes les attaques nécessitent leur coopération,. Dans ce cas, le QTE se concentre uniquement sur le frère encore en jeu, et l'attaque est légèrement différente. De plus, seul le frère restant gagne de l'expérience à la fin du combat, ce qui estPour initier un combat, il suffit de heurter une créature se déplaçant librement dans le monde., mais il est possible d'obtenir un avantage en attaquant le monstre en premier. Sur la carte, il suffit de lui sauter dessus ou de l'attaquer avec un coup de marteau. Attention toutefois, les créatures ne sont pas passives sur la carte et tenteront elles aussi de vous attaquer en premier, annulant ainsi tout avantage potentiel ou prise d'initiative.Les aspects RPG, avec la montée en niveau des personnages et l'équipement,, bien que les statistiques soient automatiquement ajustées et les équipements plutôt simplistes, permettant d'offrir un titre plutôt accessible, même aux novices du genre.Pour diversifier l'expérience, des missions annexes proposées par certains personnages permettent d'obtenir de. Ces quêtes, allant de la recherche d'objets à l'élimination de créatures emblématiques, pimentent l'aventure.Enfin, l'humour omniprésent est une vraie marque de fabrique. Jeux de mots, gags visuels ou répétitions comiques,, viennent égayer les moments plus lents du jeu. Les dialogues, bien que nombreux, maintiennent l'ambiance légère, malgré quelques moments où les incessants appels entre frères peuvent devenir agaçants.