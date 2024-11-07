Mario & Luigi : L'épopée fraternelle : Quelle est sa durée de vie ?

Retrouvez toutes les informations au sujet de la durée de vie de Mario & Luigi : L'épopée fraternelle et donc le nombre d'heures nécessaires pour terminer le RPG de Nintendo.

Combien d'heures pour terminer Mario & Luigi : L'épopée fraternelle ?







Terminer l'histoire principale de Mario & Luigi : L'épopée fraternelle → Environ 30 heures.

→ Environ 30 heures. Terminer Mario & Luigi : L'épopée fraternelle à 100 % → Plus de 40 heures.

, qui est catégorisé comme un RPG, est disponible depuis le mois de novembre 2024 sur Nintendo Switch. Sur le titre, les joueurs et les joueuses incarnent les deux frères iconiques, qui ont pour objectif de réunir les îles de Connexia et d'aider les habitants. De nombreuses personnes comptent se lancer dans cette aventure signée Nintendo et se demandent, dès lors,, comme pour tous les autres jeux, dépend aussi bien de votre façon de jouer que de vos objectifs. Si vous désirez tout voir du RPG de Nintendo, vous passerez naturellement et nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne souhaitant qu'accomplir l'histoire principale. Cette donnée varie également en fonction de la difficulté que vous éprouverez pendant les combats et le temps passé à explorer.Grâce à notre expérience sur le titre et aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation en ce qui concerne, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le RPG avant de voir l'écran des crédits défiler. Pour plus de clarté, nous avons distingué deux objectifs précis : finir seulement l'histoire principale et terminer le jeu à 100 %.Ainsi, comme vous pouvez le constater,est assez conséquente en soi, notamment pour toutes celles et ceux qui souhaitent tout voir et tout faire sur le titre.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 7 novembre 2024, est à retrouver sur Nintendo Switch, et ce, en exclusivité.