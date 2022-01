Mario Kart 9 serait en développement, et viendrait avec « un nouveau tournant »

Je suis conscient que Mario Kart 8 Deluxe se vend toujours très bien sur la Nintendo Switch, mais Mario Kart 9 est en développement (et vient avec un nouveau tournant) et Nintendo pourrait le teaser cette année.

Cela fait presque huit ans que nous n'avons pas eu de nouveau Mario Kart. S'il y a bien Mario Kart 8 Deluxe qui est arrivé en 2017 pour la Nintendo Switch,, ce qui pourrait arriver plus tôt que prévu.En effet, bien que ce Mario Kart 8 Deluxe se vende encore abondamment, selon Dr. Serkan Toto (via GamesIndustry ), un analyste de l'industrie,, lequel apporterait avec lui « un nouveau tournant » pour la franchise. Cela ne reste qu'une prédiction, mais les analystes ont une pléthore de données, et parfois des informations, afin d'être le plus précis possible, ce qui arrive très souvent avec Serkan Toto (cinq prédictions sur six de correctes l'an passé).Notez tout de même que plusieurs rumeurs, assez sérieuses, ont déjà évoqué le fait que. Sachant que cette année 2022 s'annonce remplie pour Nintendo, il ne serait pas impossible d'avoir un petit teasing en cours de route, afin de séduire définitivement les joueurs de la marque nippone. L'analyste prévoit aussi l'arrivée d'une licence assez importante de Nintendo sur mobile.