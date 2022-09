Mario Kart 8 Deluxe : Une fenêtre de sortie pour la vague 3 du Pass circuits additionnels

Instant Gaming vous le propose pour la somme de 56,2 € au lieu de 59,99 €, soit 6 % de réduction.

La vague 2 du Pass circuits additionnels des'est récemment rendue disponible, soit au début du mois d'août. Les joueurs et les joueuses ont ainsi pu découvrir divers tracés remasterisés, issus de précédents titres Mario Kart. Ces derniers pourront, prochainement, en parcourir de nouveaux.En effet, lors du Nintendo Direct du 13 septembre dernier, la firme a annoncé que. Pour l'occasion, nous avons eu le droit à une courte vidéo présentant: le Mont Festif (Mario Kart Tour) et Jardin Peach (Mario Kart DS).Rappelons que cette troisième vague, comme les précédentes, devrait inclure 8 circuits au total, répartis via 2 Grands Prix. Or, pour le moment, nous n'en savons pas plus et nous ne possédons pas encore de date de sortie précise. Évidemment, nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que de plus amples détails seront disponibles à ce sujet.Mario Kart 8 Deluxe est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire. Le prix du Pass circuits additionnels est affiché à 24,99 €, sur le Nintendo eShop. Ce pass ajoutera des circuits supplémentaires, jusqu'à la fin de l'année 2023.