Mario Kart 8 Deluxe : La vague 2 du Pass circuits additionnels trouve sa date de sortie

La vague 2 du Pass circuits additionnels deest très attendue par les joueurs et les joueuses, et ce, depuis quelques mois maintenant. Or, l'attente touche bientôt à sa fin. Nintendo a, récemment, dévoilé la date de sortie officielle de cette deuxième vague et a également apporté des informations quant à son contenu.Ainsi, dèsprochain, celles et ceux, possédant le DLC Pass circuits additionnels de Mario Kart 8: Deluxe, pourront essayer et découvrir, dont le tout nouveau tracé intitulé « Cité sorbet ». En ce qui concerne les 7 autres, il s'agit de tracés, issus de précédents titres Mario Kart, qui ont été remasterisés. Sans plus tarder, voici la liste complète des circuits à venir sur Mario Kart 8, grâce à la deuxième vague dudit DLC :Rappelons que le Pass Circuits additionnels est nécessaire pour profiter de ce contenu. Le prix de ce DLC est affiché à 24,99 €, sur le Nintendo eShop. Finalement, remarquons que ce pass ajoutera des circuits supplémentaires, jusqu'à la fin de l'année 2023. Dès que nous aurons des informations quant aux prochaines vagues du Pass Circuits additionnels, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.Mario Kart 8 Deluxe reste disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire