Mario Kart 8 Deluxe : MàJ 2.0.0, tous les détails

Mise à jour 2.0.0 de Mario Kart 8 Deluxe Coupe turbo dorée Promenade à Paris (Mario Kart Tour)

Circuit Toad (Mario Kart 7)

Montagne Choco (Mario Kart 64)

Supermarché Coco (Mario Kart Wii) Coupe maneki-neko Traversée de Tokyo (Mario Kart Tour)

Corniche Champignon (Mario Kart DS)

Jardin Volant (Mario Kart : Super Circuit)

Dojo Ninja (Mario Kart Tour)

Instant Gaming vous le propose pour la somme de 44,99 € au lieu de 59,99 €, soit 25 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Lors du Nintendo Direct du 9 février dernier, Nintendo avait annoncé l'arrivée d'un DLC pour Mario Kart 8 Deluxe . Celui-ci devait ainsi ajouter une cinquantaine de nouveaux circuits sur le jeu. Pour être plus précis, il s'agit de circuits remasterisés, issus des précédents et différents opus Mario Kart.Dans ce sens,. Elle ajoute une première partie des circuits, contenu dans le Pass circuits additionnels. Mais sans plus tarder, voiciLes prochaines coupes et circuits arriveront dans les prochaines semaines, certainement. Nintendo communiquera à ce sujet et nous vous tiendrons, bien évidemment, au courant.Nous ne pouvons que vous recommander de télécharger et installer cette mise à jour avant de rejoindre, à nouveau, les serveurs officiels de Mario Kart 8 Deluxe. Pour rappel, le Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe est disponible au prix de 24,99 €. Un abonnement actif au Nintendo Switch Online est requis pour pouvoir profiter du titre et de son DLC.est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire