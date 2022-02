Mario Kart 8 Deluxe : 48 circuits remastérisés arrivent en DLC

Instant Gaming vous le propose pour la somme de 44,99 € au lieu de 59,99 €, soit 25 % de réduction.

Alors que certaines rumeurs évoquaient une annonce pour Mario Kart 9 , il n'en est rien et. Ce ne sont pas de nouveaux circuits en soi, étant donné qu'ils viennent tous d'anciens épisodes de la franchise et sont donc plus ou moins connus des joueurs. Ils ont, pour l'occasion, profité d'une petite remastérisation.Ces courses arriveront par vagues, permettant d'en découvrir un peu plus au fil du temps.. La vague 1 est effectivement programmée pour sortir le 18 mars 2022 et inclut, entre autres, la Montagne Choco ou encore Tour traversée de Tokyo.Le prix du DLC est de 24,99 €, ce qui reste tout à fait accessible, puisqu'il permettra aux très nombreux joueurs de Mario Kart 8 de se replonger dans ces circuits iconiques, avec, comme toujours, l'objectif d'être le meilleur. Nous en saurons plus sur le contenu des autres vagues et leur date d'arrivée dans les semaines et mois à venir.Mario Kart 8 Deluxe reste disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire