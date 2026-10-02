March of Giants, le MOBA d'Ubisoft, ouvre enfin ses portes pour son premier test public

Ubisoft s'apprête à bousculer le genre du MOBA avec March of Giants. Ce jeu de guerre gratuit propose enfin son tout premier test public. L'occasion idéale pour découvrir ses mécaniques uniques inspirées des grands conflits historiques avant son lancement en accès anticipé prévu pour l'été 2027.

Afin de récolter les premiers retours de la communauté, Ubisoft lance une phase de test public baptisée Pioneer Playtest pour March of Giants, son MOBA original. Cet événement se déroulera du 7 au 18 octobre et représente la première véritable occasion pour le grand public de s'essayer à ce titre ambitieux. Pour participer à cette session d'essai, la démarche est relativement simple. Les joueurs résidant en Amérique du Nord et dans une sélection de pays européens (dont la France) doivent simplement en faire la demande via la page Steam officielle du jeu. Ceux qui ont eu la chance de participer à l'alpha fermée de septembre 2025 sont automatiquement invités.

Un système de récompenses pour fidéliser les testeurs

Participer à ce test n'est pas seulement une question de curiosité, c'est aussi un moyen de préparer l'avenir. Tout au long de cette période, les participants pourront disputer des matchs afin d'accumuler des points. Ces points permettront de débloquer une série de récompenses exclusives et surtout permanentes.

Parmi les lots annoncés, nous retrouvons un badge de profil, le déblocage définitif d'un personnage, une bannière unique et un avatar. Plus important encore, les joueurs assidus obtiendront un pack premium gratuit qui sera utilisable dès le lancement de l'accès anticipé. Et la bonne nouvelle est que la traduction française sera disponible dès cet phase de test.

Une approche novatrice du MOBA classique

Contrairement aux ténors du genre qui s'appuient sur des cartes à trois voies et des combats en cinq contre cinq, March of Giants propose des affrontements en quatre contre quatre. La carte se distingue par des lignes droites, tel un véritable champ de bataille frontal. Fortement inspiré par la Première Guerre mondiale, le titre d'Ubisoft mise sur une atmosphère de guerre totale.

Cette dimension est renforcée par deux mécaniques centrales. D'une part, le système de soldats permet aux joueurs de ne pas se limiter au contrôle de leur personnage principal. Ils peuvent rallier des troupes sous leurs ordres et les envoyer attaquer des cibles précises ou capturer des objectifs. D'autre part, la mécanique des Battleworks ajoute une couche stratégique indéniable. Grâce à ces commandes spéciales, il est possible d'appeler des renforts en urgence ou de construire des défenses pour bloquer l'avancée ennemie.





Un calendrier bien rempli jusqu'en 2027

Pour marquer le lancement de ce test le 7 octobre, Ubisoft a prévu une présentation spéciale sur YouTube. Les développeurs y partageront leur vision, détailleront les personnages jouables et expliqueront plus en profondeur le fonctionnement des Battleworks.

Une fois cette phase de test terminée, l'équipe se concentrera sur la suite du développement. L'objectif est de proposer un accès anticipé d'une durée de six mois à partir de l'été 2027. D'ici là, deux autres phases de test viendront ponctuer l'attente des stratèges en herbe qui souhaitent s'investir dans ce nouvel univers compétitif, initialement imaginé par Amazon Games, mais repris depuis la fin de l'année dernière par Ubisoft.