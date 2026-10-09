Mafia III s'offre enfin une version 60 FPS sur PS5 et Xbox Series

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 octobre 2026 à 14h28
Dix ans après sa sortie, Mafia III célèbre son anniversaire avec une surprise de taille. Le titre de Hangar 13 débarque sur PS5 et Xbox Series avec des améliorations techniques majeures, dont le très attendu 60 FPS, offrant une seconde jeunesse aux aventures de Lincoln Clay.
Mafia III s'offre enfin une version 60 FPS sur PS5 et Xbox Series

Dix ans se sont écoulés depuis que les joueurs ont posé le pied pour la première fois dans les rues poisseuses de New Bordeaux. Pour marquer cette décennie d'existence, 2K Games et le studio Hangar 13 ont décidé de raviver la flamme de la vengeance de Lincoln Clay. Les développeurs ont déployé des versions natives de Mafia III pour les consoles de dernière génération, accompagnées d'une importante mise à jour sur PC. 

Un passage très attendu à la nouvelle génération

Mafia III : Definitive Edition arrive donc sur PlayStation 5 et Xbox Series. Le jeu profite enfin de la puissance de ces machines pour proposer un affichage à 60 images par seconde. Cette fluidité accrue devrait transformer radicalement l'expérience de jeu, rendant les fusillades et les courses poursuites au cœur de la Louisiane fictive bien plus intenses. Il est toutefois précisé que certaines cinématiques resteront limitées à 30 FPS, un compromis technique courant pour les titres de cette époque.

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Au-delà du simple taux de rafraîchissement, les développeurs ont revu leur copie sur de nombreux aspects techniques. Les joueurs pourront remarquer un éclairage retravaillé, des textures affinées et une végétation plus dense, renforçant l'immersion dans cette reconstitution des années soixante.

L'intelligence artificielle des PNJ a également bénéficié de correctifs, tout comme certaines missions qui souffraient autrefois de bugs bloquants. Les joueurs PC ne sont pas oubliés, puisqu'une mise à jour massive est déployée sur Steam pour apporter des améliorations d'ergonomie similaires.

Une offre généreuse pour les fidèles de la franchise

L'éditeur adopte une politique tarifaire respectueuse des consommateurs. Si vous possédez déjà le jeu sur PlayStation 4 ou Xbox One, que ce soit en version indépendante ou via la compilation Mafia : La Collection Omertà, cette mise à niveau de nouvelle génération est totalement gratuite. De plus, cette édition définitive embarque l'intégralité des contenus additionnels narratifs, garantissant des dizaines d'heures de jeu pour démanteler la pègre italienne.

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Pour ceux qui n'auraient pas encore franchi le pas, une promotion de 80 % est actuellement appliquée sur l'ensemble des plateformes. C'est l'occasion de replonger dans cette histoire sombre et mature même si elle n'est pas la plus appréciée de la franchise. 

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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